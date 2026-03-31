Cómo hizo Ross Brawn para comprar un equipo de Fórmula 1 por £1 y venderlo en 110 millones en 8 meses

La figura clave en el Gran Circo realizó un trato increíble gracias a su capacidad para desempeñarse en el negocio dentro del deporte motor.

Fue un miembro importante de la historia del Gran Circo, y pieza clave en la fundación de una histórica escudería.

La Fórmula 1 es uno de esos deportes que no tiene solo historias imperdibles dentro de los circuitos, ya que fuera de ellos se viven experiencias que al día de hoy se suelen apreciar como insólitas. Desde negocios más que cuestionables hasta discusiones que han subido de tono, hay un sinfín de leyendas dignas de contar.

Entre ellas, aparece la de Ross Brawn . Un nombre que a muchos de los fanáticos nuevos quizás no se les haga conocido, pero a quienes ven el Gran Circo desde hace mucho tiempo, lo podrán asociar con dos cosas: ser parte del legado de uno de los pilotos más importantes y cerrar una venta millonaria después de haber gastado muy poco dinero.

Ross Brawn ya era un nombre consagrado en el automovilismo mucho antes de esta historia. Durante la década de 1990, se desempeñó como director técnico del equipo Benetton y fue el cerebro detrás de los vehículos que llevaron al piloto alemán Michael Schumacher a ganar sus dos primeros campeonatos mundiales en 1994 y 1995.

Poco después, pasó a la escudería italiana Ferrari y volvió a hacer dupla con Schumi . Juntos formaron un grupo de trabajo que arrasó con la máxima categoría, ganando cinco títulos consecutivos entre los años 2000 y 2004. En busca de nuevos desafíos tras esa etapa tan exitosa, asumió en 2007 la dirección de Honda , una marca japonesa que invertía grandes sumas de dinero, pero no lograba construir un auto competitivo.

El gran problema llegó a fines de 2008. La crisis financiera golpeó fuerte a la industria automotriz y desde Japón dieron la orden de retirar al equipo del torneo de manera inmediata para reducir gastos. Los autos para competir en la temporada 2009 ya estaban casi listos, pero la base operativa en Inglaterra se quedó sin dueño, sin motores y todo el personal estaba a punto de perder su empleo.

Embed - La historia del BRAWN GP | De un precipicio a la gloria

El acuerdo por 1 libra y el vacio legal que lo convirtió en millonario

Cerrar las puertas definitivamente significaba pagar indemnizaciones altísimas a más de 700 mecánicos e ingenieros. Para evitar ese enorme costo, Honda aceptó una salida inédita en marzo de 2009: le cedieron la propiedad total del equipo a Brawn por el valor simbólico de una libra esterlina. Además, le dejaron un presupuesto de emergencia para cubrir los sueldos durante ese año de transición.

La escudería pasó a llamarse Brawn GP y consiguió motores de la marca Mercedes para poder participar. Sin embargo, la clave del éxito estaba en el diseño aerodinámico. Al leer el nuevo reglamento técnico, los ingenieros encontraron un vacío en las normas e inventaron el "doble difusor". Esta pieza iba en la parte trasera del piso y empujaba el auto contra el asfalto, permitiendo tomar las curvas a mayor velocidad que el resto de los competidores.

Lo llamativo de esta situación es que el propio director técnico les había avisado a las autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sobre esta falla en las reglas meses antes de empezar a competir, pero ningún equipo rival le prestó atención. Cuando los vehículos debutaron en la primera fecha del año, durante el Gran Premio de Australia, la ventaja técnica fue tan grande que dejaron muy atrás a gigantes como Ferrari y McLaren.

De costar 1 libra a convertirse en el equipo más ganador de los últimos años

Esa temporada 2009 fue un suceso sin precedentes para los fanáticos del deporte motor. Conduciendo un auto que meses antes estuvo a punto de ser descartado, el piloto británico Jenson Button ganó seis de las primeras siete carreras del calendario. Nadie pudo alcanzarlos en los puntos y Brawn GP hizo historia al salir campeón mundial de pilotos y de constructores en su primer y único año de existencia.

Con los trofeos asegurados, llegó el momento del gran acuerdo en los despachos. Apenas ocho meses después de adquirir la estructura por un valor simbólico, la automotriz Mercedes-Benz compró un poco más del 75% de las acciones del equipo por 110 millones de libras esterlinas (alrededor de 170 millones de dólares de la época). La operación transformó al ingeniero en multimillonario de forma inmediata.

Fórmula 1 Ross Brawn Clive Mason/Getty Images Brawn fue la pieza fundamental para darle vida a Mercedes en la Fórmula 1. Clive Mason/Getty Images

La historia de esta venta cambió el automovilismo moderno. Mercedes absorbió esa estructura británica, mantuvo a la plantilla de empleados y creó su propia escudería oficial. Ese mismo equipo, que había sido rescatado de la quiebra absoluta por una libra, fue el que dominó la competencia años más tarde, ganando ocho campeonatos mundiales de constructores de manera consecutiva entre 2014 y 2021 junto al piloto inglés Lewis Hamilton.