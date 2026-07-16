El rey Carlos III apeló al humor y brindó con cerveza tras la derrota de Inglaterra: "Es un buen día para ahogar penas" + Agregar ámbito en









El monarca asistió a una celebración por los 250 años de una cervecería. Allí, acompañado de Camila, apeló al humor británico para referirse al duro traspié ante Argentina.

El monarca británico y Camila, la reina, durante el festejo.

El rey Carlos III se tomó con humor la derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026. Apenas horas después del 2 a 1 que impidió a la selección británica cortar con una sequía de 60 años, el monarca visitó una cervecería de Dorset donde, fiel a su estilo, aprovechó para bromear: “Un buen día para ahogar algunas penas”.

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La Selección argentina logró el pase a la final de la Copa del Mundo con un agónico triunfo en el final del encuentro que se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Tras comenzar abajo con el gol de Anthony Gordon al inicio del complemento, Enzo Fernández lo igualó a falta de diez minutos para el cierre y Lautaro Martínez sentenció en el tiempo adicional.

El partido fue visto por más de 24 millones de ingleses en BBC One e iPlayer, lo que lo convirtió en la emisión más vista del año en Reino Unido. Con la derrota los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel volvieron a quedarse a las puertas de una final mundialista, a la que no logran acceder desde el título conquistado en 1966.

A pesar de la bronca y la desazón que causó en el público inglés, el monarca intentó tomarse de la mejor manera el triste episodio. En una visita este jueves la fábrica Hall & Woodhouse Badger Brewery, en Blandford, Dorset, junto a la reina Camila, para inaugurar las fiestas por los 250 años de dicha cervecería. En ese marco, hizo un comentario descontracturado, apelando al humor inglés.

“Quizá hoy sea un buen día para ahogar algunas penas”, expresó Carlos III, mientras su esposa asentía y sonreía a su lado. La dura derrota ante Argentina reavivó la histórica rivalidad, dentro y fuera del campo de juego, entre ambos países. Pero el monarca intentó evitar profundizar las heridas abiertas mediante el humor.

Luego del partido, el rey británico se había expresado en redes sociales. “Mis condolencias a Harry y al equipo”, dijo antes de añadir: “Aunque hoy los Three Lions se esten lamiendo las heridas, siguen siendo el orgullo de una nación y se levantarán de nuevo”. El príncipe Guillermo reaccionó también con mayor dolor y tristeza a la derrota. Dijo estar “abatido” pero destacó el Mundial de su país: “Inglaterra, lo diste todo y todos estamos muy orgullosos de ustedes”. En la misma publicación, el hijo del Rey cerró: “Gracias a todos, dentro y fuera del campo, por un torneo increíble. La lucha y la fe que demostraron nos ha inspirado a todos. El equipo de Inglaterra más completo en un torneo. Mantengan la cabeza alta”. Pese a la derrota, la participación en el Mundial para Inglaterra no se ha terminado. Este sábado desde las 16hs jugará por el tercer puesto contra Francia.