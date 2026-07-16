Recrudece la interna libertaria: todos los dardos apuntan a Victoria Villarruel

Villarruel quedó aislada en el armado oficialista. Mariano Fuchila

Los trascendidos de una tensa discusión entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, que incluso pudo poner en peligro un triunfo oficialista en el Senado, destapó nuevamente la interna en la conducción política de La Libertad Avanza (LLA), en donde se multiplican los focos de conflicto. "Yo soy bien educada y no hablé para no salir de esa posición", le dijo a este medio la senadora, al finalizar la sesión. "Villarruel le escribió violentamente a todo el mundo", aseguraron también desde el oficialismo. El último capítulo lo protagonizó Lilia Lemoine contra la Vicepresidenta de la Nación.

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A través de sus redes sociales, y en correlato con las potenciales sanciones que podría recibir la AFA por la exhibición de una bandera con consigna de las islas Malvinas tras el triunfo contra Inglaterra, la diputada nacional se refirió a una publicación de Villarruel en duros términos: "He visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la Vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es culpa de ella, que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA (sic) embarra todo".

Lemoine publicó su comentario mientras Villarruel presidía la sesión en el Senado que trataba pliegos judiciales y la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada". "Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia. Lo hizo con Francia generando un conflicto diplomático que en su momento logró apaciguar Karina Milei, que se tuvo que bancar que la bardearan gratis. Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional", remató la diputada.

¡Las Malvinas son Argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026 Internas en La Libertad Avanza El conflicto entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel despertó el asombro porque puso en jaque la intención oficialista de sancionar la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", que finalmente fue pospuesta una vez más. El intercambio de mensajes difundido por La Nación transparentaron chicanas y un profundo desacuerdo hacia el rumbo de la gestión.

No es la primera vez que las dos dirigentes se encuentran en los focos de conflicto. La propia senadora y Karina Milei chocaron por sus intereses en el armado oficialista en la ciudad de Buenos Aires, mientras que la Vicepresidenta mantiene un sistemático desacuerdo con el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri.

La interna también se refleja en los padrinazgos, oscilantes luego de los últimos cambios en el Gabinete nacional, en organismos estatales con fuerte presencia territorial y, por lo tanto, estratégicos políticamente. En este sentido, Karina Milei es quien continúa tomando definiciones para determinar núcleos de conducción provincial. Los últimos anuncios en las agencias de PAMI distritales son un reflejo de estos movimientos.