PUAM de ANSES en agosto 2026: ¿cuánto cobro con el aumento del 1,9% y el bono de $70.000?

Conocé cómo se organiza el calendario de haberes para el mes próximo de acuerdo a la reglamentación vigente, según el organismo previsional.

El monto de la PUAM se obtiene a través del porcentaje total de la jubilación percibida.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en agosto de 2026 un aumento del 1,9% sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La actualización responde a la movilidad mensual calculada a partir de la inflación de junio. El organismo también mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios alcanzados por el refuerzo. La suma se acreditará junto con el haber previsional en la cuenta bancaria habitual de cada titular.

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La PUAM está dirigida a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación. El valor de la prestación equivale al 80% de una jubilación mínima y se modifica cada mes de acuerdo con la fórmula de movilidad.

El haber mensual de la PUAM pasará de $329.591,46 en julio a $335.853,70 en agosto. El incremento nominal será de $6.262,24. El bono de $70.000 elevará el ingreso total de los titulares hasta $405.853,70 durante el próximo calendario de pagos.

Los valores de agosto quedarán de la siguiente manera:

Los titulares podrán retirar el dinero en cajeros automáticos o pagar con tarjeta de débito. La acreditación se realizará en la misma cuenta de la seguridad social que cada beneficiario ya tiene asignada. La ANSES exige una residencia mínima de diez años en la Argentina desde el cumplimiento de los 65 años. Los beneficiarios tampoco pueden percibir otra jubilación, pensión o prestación incompatible.

Cronograma de pagos de ANSES: fechas confirmadas de cobro según DNI

El calendario de la PUAM coincidirá con las fechas establecidas para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

Los pagos se distribuirán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026

DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026

DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026

DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026

DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026

DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026

Asignaciones familiares para PUAM: ¿cómo se calcula el pago extra por hijo o cónyuge?

Los titulares de la PUAM cuentan con cobertura de salud y acceso a los servicios del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Los beneficiarios también pueden cobrar asignaciones familiares cuando cumplen con las condiciones previstas por la ANSES. El sistema contempla asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual. El importe adicional depende del tipo de asignación que corresponda en cada caso y de los datos familiares registrados ante el organismo.

La ANSES requiere que los vínculos personales estén actualizados antes de aprobar esos pagos. Cada titular puede revisar la información desde mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El trámite se realiza con los siguientes pasos: