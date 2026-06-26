El rival de Argentina se define hoy: los dos partidos que marcarán el cruce de 16avos + Agregar ámbito en









La Selección argentina ya tiene lugar asegurado en la próxima ronda, pero espera por el equipo del Grupo H que enfrentará.

A todo a nada. Se define el rival que enfrentará a la Seleccion tras Jordarnia.

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una jornada clave para la Selección Argentina, que ya consiguió la clasificación a los 16avos de final y ahora mira de reojo lo que ocurra en el Grupo H, donde se definirá su próximo rival.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará su participación en la zona frente a Jordania, pero el foco también estará puesto en dos encuentros decisivos: España vs. Uruguay y Cabo Verde vs. Arabia Saudita. De esos resultados saldrá el seleccionado que se cruzará con la "Albiceleste" en la primera ronda de eliminación directa.

Argentina ya se aseguró el primer lugar del Grupo J, por lo que disputará su partido de 16avos de final el viernes 3 de julio a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival será el segundo del Grupo H.

Qué partidos mirar este viernes para conocer al rival de Argentina El partido más importante para el cuadro argentino será España vs. Uruguay, que se jugará este viernes desde las 21:00. El encuentro se podrá ver en vivo en Argentina por TyC Sports.

En simultáneo también jugarán Cabo Verde vs. Arabia Saudita, otro duelo clave para terminar de ordenar la tabla del Grupo H. Ese resultado puede modificar las posiciones finales y, por lo tanto, incidir directamente en el cruce que tendrá la Selección en 16avos.

La expectativa está puesta especialmente en España y Uruguay, dos seleccionados con historia mundialista y peso propio. Sin embargo, el formato de la Copa del Mundo 2026, con 48 equipos y una ronda adicional de eliminación directa, obliga a mirar toda la definición del grupo. A qué hora juegan y dónde ver en vivo Los partidos que pueden definir el rival de Argentina en 16avos son: España vs. Uruguay : viernes 26 de junio, a las 21:00 de Argentina. TV: TyC Sports.

: viernes 26 de junio, a las 21:00 de Argentina. TV: TyC Sports. Cabo Verde vs. Arabia Saudita: viernes 26 de junio, a las 21:00 de Argentina. TV: a confirmar según la grilla de cada operador de cable. Por su parte, Argentina volverá a jugar este sábado 27 de junio ante Jordania, desde las 23:00, en el Dallas Stadium. El partido podrá verse por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports, Disney+, Paramount+ y Flow. Ese mismo sábado, también a las 23:00, se disputará Argelia vs. Austria, partido que cerrará la actividad del Grupo J y definirá posiciones entre dos selecciones que pelean por avanzar. Ese encuentro irá por DSports. Con este panorama, la Selección Argentina ya tiene día, horario y sede para su próximo paso mundialista. Lo único que falta saber es contra quién jugará en Miami, una incógnita que empezará a resolverse con una noche decisiva en el Grupo H.