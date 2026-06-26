Selección argentina, EN VIVO: la jornada del viernes 26 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina continúa con la preparación para enfrentar a Jordania, en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni entrenará este viernes por la tarde en Kansas, donde el cuerpo técnico seguirá probando variantes de cara al encuentro del sábado a las 23 (hora argentina).
Scaloni mete mano: los cambios que probó para enfrentar a Jordania
El principal objetivo del cuerpo técnico pasa por preservar a varios habituales titulares pensando en el compromiso de los 16avos de final, que la Albiceleste disputará el viernes 3 de julio en Miami.
Una de las principales novedades es la situación de Lionel Messi. El capitán argentino sumaría minutos durante el encuentro, pero no arrancaría como titular. En su lugar podría producirse el debut mundialista de Nicolás Paz, el mediocampista ofensivo de 21 años.
En la defensea, Nicolás Otamendi ingresaría por el Cuti Romero y Marcos Senesi, convocado a último momento tras la baja de Leonardo Balerdi, ingresaría por Lisandro Martínez.
Los ensayos del entrenador también incluyeron modificaciones en la mitad de la cancha, donde dejarían el equipo Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul para darles descanso.