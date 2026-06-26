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26 de junio 2026 - 08:30

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del viernes 26 de junio en el Mundial 2026

Scaloni piensa el equipo para enfrentar a Jordania.

Scaloni piensa el equipo para enfrentar a Jordania.

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El entrenador trabaja en Kansas con la mira puesta en el último partido de la fase de grupos ante Jordania. El equipo podría tener al menos siete cambios.

La Selección argentina continúa con la preparación para enfrentar a Jordania, en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni entrenará este viernes por la tarde en Kansas, donde el cuerpo técnico seguirá probando variantes de cara al encuentro del sábado a las 23 (hora argentina).

Con la clasificación asegurada, el entrenador analiza una posible formación alternativa para administrar cargas y darle minutos a algunos futbolistas del plantel. Scaloni todavía no definió el equipo titular, pero durante los trabajos tácticos comenzó a evaluar cambios para el cierre de la primera etapa del torneo.

La principal ausencia confirmada sería la de Cristian “Cuti” Romero, quien continúa en recuperación tras la lesión sufrida ante Austria. El defensor no llegaría en condiciones al partido frente a Jordania y quedaría descartado, mientras el cuerpo técnico espera su evolución para los próximos compromisos.

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Scaloni mete mano: los cambios que probó para enfrentar a Jordania

El principal objetivo del cuerpo técnico pasa por preservar a varios habituales titulares pensando en el compromiso de los 16avos de final, que la Albiceleste disputará el viernes 3 de julio en Miami.

scaloni selecciónargentina
Lionel Scaloni prepara cambios para jugar contra Jordania.

Lionel Scaloni prepara cambios para jugar contra Jordania.

Una de las principales novedades es la situación de Lionel Messi. El capitán argentino sumaría minutos durante el encuentro, pero no arrancaría como titular. En su lugar podría producirse el debut mundialista de Nicolás Paz, el mediocampista ofensivo de 21 años.

En la defensea, Nicolás Otamendi ingresaría por el Cuti Romero y Marcos Senesi, convocado a último momento tras la baja de Leonardo Balerdi, ingresaría por Lisandro Martínez.

Los ensayos del entrenador también incluyeron modificaciones en la mitad de la cancha, donde dejarían el equipo Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul para darles descanso.

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Quiénes son los posibles rivales de Argentina en 16avos del Mundial 2026

argentina

La Selección Argentina luego de ganarle a Austria por 2-0, selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Todavía no tiene asegurado el primer lugar del Grupo J, deberá esperar el cruce entre Argelia y Jordania de esta noche. Ahora el foco está en ¿quién será el posible rival de la Scaloneta en los playoffs?

La Albiceleste ya tiene asegurado el primer o segundo puesto de la zona, no tiene posibilidades de quedar tercera. Su rival saldrá del Grupo H: España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, aunque esta última corre con menos chances. En caso de salir en primer lugar, Argentina enfrentará al segundo de la otra zona, de no ser así se cruzará con el primero.

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Emiliano "Dibu" Martínez titular ante Jordania

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez volverá a ser titular en el seleccionado nacional durante la tercera fecha del grupo J cuando Argentina se enfrente a Jordania.

Pese a la rotación que Lionel Scaloni le hará en el once de gala, el campeón del mundo en Qatar 2022, ya recuperado de la lesión en su mano, se perfila como una fija frente a los asiáticos.

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La FIFA confirmó al árbitro para el partido ante Jordania

La FIFA confirmó la designación arbitral para el encuentro entre la Selección argentina y Jordania. El encargado de impartir justicia será el rumano István Kovács, quien dirigirá por segunda vez en esta Copa del Mundo.

Árbitro argentina jordania
Kovacs será el árbitro de Argentina-Jordania.

Kovacs será el árbitro de Argentina-Jordania.

El árbitro de 41 años estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunvogi como jueces asistentes, conformando una terna íntegramente rumana para el compromiso que se disputará el sábado en Dallas.

Kovács es árbitro internacional desde 2010 y participa por primera vez en una Copa del Mundo. A lo largo de su carrera acumuló experiencia en competencias de primer nivel, como las Eliminatorias Europeas para el Mundial de Rusia 2018, la Liga de Naciones de la UEFA y la Eurocopa 2024.

En la actual edición del Mundial ya estuvo al frente de un encuentro con valor histórico, ya que dirigió el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo, en el que Japón goleó 4-0 a Túnez.

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Argentina va por la campaña perfecta: es la única selección que puede igualar la marca de México en el Mundial

La Selección argentina ya aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, pero todavía tiene un objetivo importante por delante. En la última fecha del Grupo J, frente a Jordania, el equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y sin recibir goles, un registro que hasta el momento solo consiguió México.

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Argentina puede alcanzar una nueva marca récord.

Argentina puede alcanzar una nueva marca récord.

La Albiceleste llega al compromiso del sábado en Dallas con dos triunfos consecutivos, seis puntos, cinco goles a favor y el arco invicto. Si derrota a Jordania y mantiene su valla en cero, igualará la campaña perfecta del seleccionado mexicano y se convertirá en el segundo equipo del certamen en completar esa marca.

Aun con un equipo alternativo, Argentina conserva la posibilidad de completar una primera fase sin fisuras, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones y sin sufrir goles en contra.

Hasta el momento, el único seleccionado que logró finalizar la fase de grupos con puntaje ideal y el arco invicto fue México. El conjunto azteca comenzó su participación con un triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, luego venció 1-0 a Corea del Sur y cerró su participación con una goleada 3-0 frente a Chequia.

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