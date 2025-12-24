Fórmula 1 confirmó el calendario 2026: cuándo corre Franco Colapinto

La temporada tendrá 24 fechas, seis fines de semana con formato sprint y el debut del Gran Premio de Madrid, en un contexto marcado por el nuevo reglamento técnico y cambios profundos en la categoría.

La actividad comenzará en marzo en Australia y finalizará en diciembre en Abu Dhabi, con modificaciones de fechas en Medio Oriente y una pretemporada dividida en tres bloques de pruebas.

La Fórmula 1 oficializó el calendario de la temporada 2026 , que tendrá 24 fechas y estará atravesado por la implementación del nuevo reglamento técnico , uno de los cambios más profundos en la historia reciente de la categoría, en un año que aparece como clave para el argentino Franco Colapinto dentro de la máxima categoría.

El campeonato se iniciará el 6 de marzo en Melbourne , con el Gran Premio de Australia, y finalizará el 6 de diciembre en Abu Dhabi , manteniendo el esquema de cierre en Medio Oriente. La temporada incluirá seis fines de semana con formato sprint y la incorporación de una nueva sede en Europa.

La principal novedad es el Gran Premio de Madrid , que se disputará del 11 al 13 de septiembre y marcará el cierre del tramo europeo. Con esa incorporación, España contará con dos carreras en el calendario , ya que se mantiene la fecha de Barcelona en junio.

Por cuestiones de calendario religioso, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron reprogramados para abril, debido a la celebración del Ramadán , una decisión habitual en la planificación de la categoría.

En cuanto al recorrido continental, la actividad europea comenzará a principios de junio en Mónaco y se extenderá durante cuatro meses, atravesando circuitos históricos como Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza y Hungaroring , antes del desembarco en Madrid.

Un año clave para Colapinto

En ese contexto, la temporada 2026 aparece como un punto de inflexión para Franco Colapinto. El nuevo reglamento introduce monoplazas completamente rediseñados, nuevas unidades de potencia híbridas y el uso de combustibles 100% sostenibles, lo que supone un reinicio técnico para todos los equipos.

Históricamente, los cambios de normativa suelen generar reordenamientos en la grilla, con oportunidades para pilotos jóvenes o en proceso de consolidación. Bajo ese escenario, el calendario extenso y la diversidad de circuitos representan un marco exigente pero favorable para quienes buscan afirmarse dentro de la categoría.

Pretemporada y pruebas oficiales

La pretemporada 2026 tendrá un formato inédito, dividido en tres bloques de pruebas. El primero será un shakedown privado en Barcelona, del 26 al 30 de enero, destinado a evaluaciones iniciales sin cobertura televisiva.

Luego se realizarán dos tandas oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, ya con transmisión y mayor visibilidad pública. Estas pruebas serán determinantes para la adaptación a los nuevos autos antes del inicio del campeonato.

Desde la organización, el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, señaló que 2026 marcará “una nueva era” para la Fórmula 1, con la llegada de nuevos fabricantes como Audi, Cadillac y Ford, y una estructura técnica orientada a la sostenibilidad.

En ese marco, el calendario 2026 no solo ordena la competencia deportiva, sino que también define un escenario clave para el futuro de pilotos como Colapinto, en una temporada que combinará máxima exigencia técnica, estabilidad deportiva y renovación estructural.

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026