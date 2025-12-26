El Gobierno insistirá con cambios en la ley de Salud Mental durante la sesiones ordinarias

La medida busca avanzar con aspectos centrales de la ley N.º 26.657 como la posibilidad de autorizar internaciones involuntarias o la creación de centros especializados para casos severos.

El gobierno de Javier Milei insistirá nuevamente con cambios para la ley de Salud Mental una vez que inicien las sesiones ordinarias en el Congreso en marzo de 2026. Anteriormente, lo había intentado durante la discusión de la ley Bases.

El Ejecutivo busca reordenar algunos de los aspectos centrales de la ley N.º 26.657, como la posibilidad de autorizar internaciones involuntarias mediante intervención judicial. La iniciativa busca responder a los reclamos de familiares, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad, bajo el planteo de habilitar (en determinados casos) que los jueces puedan autorizar internaciones.

Otro de los cambios que se plantean es avanzar en la creación de centros especializados para la atención de pacientes con patologías severas. Este aspecto había sido incluido en el proyecto original de la ley Bases pero quedó excluido del texto que obtuvo la sanción.

Si bien el proyecto se encuentra en proceso de redacción, la misma podría ser anunciada por Milei durante la Apertura de Sesiones. Entre algunos de los cambios concebidos se considera la posibilidad de que los jueces adopten medidas de atención urgente y la definición de cuatro supuestos concretos para la internación como recurso terapéutico excepcional.

