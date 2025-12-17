Fórmula 1: la negociación silenciosa que podría llevar a Franco Colapinto a un salto clave en Alpine

El ex jefe de Red Bull podría ocupar un rol clave en la escudería francesa, si se concreta un movimiento accionario esencial.

Un famoso ex jefe de la Fórmula 1 planea sumarse en un rol clave en Alpine, algo que podría ayudar a Franco Colapinto en 2026.

El futuro de Christian Horner en la Fórmula 1 toma un nuevo rumbo con posibles negociaciones para unirse a Alpine . El exjefe de Red Bull mantiene contactos con la escudería francesa y con un grupo de inversores que buscan redefinir la estructura del equipo. Este movimiento no sólo incluiría un rol directivo para Horner, sino también su ingreso como socio accionario , siguiendo un modelo similar al de Toto Wolff en Mercedes .

La reconfiguración accionaria de Alpine abre esta posibilidad. Actualmente, el Grupo Renault posee el 76% de las acciones , mientras que el 24% restante pertenece al consorcio estadounidense Otro Capital , que evalúa desprenderse de su participación. Este escenario atrajo el interés de Horner, quien podría concretar su regreso a la Fórmula 1 en la primavera de 2026, una vez finalizado su período de inactividad tras su salida de Red Bull.

Christian Horner inició su carrera en el automovilismo como piloto en 1994 , compitiendo en el Campeonato de Gran Bretaña de Fórmula 3 y luego en la Fórmula 3000 en 1997. Sin embargo, su mayor impacto en la Fórmula 1 llegó como director deportivo de Red Bull , cargo que asumió en 2005.

Bajo su liderazgo, Red Bull logró ocho títulos de pilotos y seis de constructores, con figuras como Sebastian Vettel y Max Verstappen. Su gestión lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la categoría, aunque también generó polémicas y rivalidades , especialmente con Toto Wolff de Mercedes y Zak Brown de McLaren.

Horner recibió una indemnización millonaria tras su salida de Red Bull, cercana a los 90 millones de dólares . Este respaldo financiero le permite explorar nuevas oportunidades en la Fórmula 1, no sólo como director, sino también como inversor.

franco-colapinto-y-flavio-briatore

El puesto que quiere Christian Horner para mantenerse en la F1

Horner busca un modelo de gestión que combine un rol directivo con participación accionaria en Alpine. Esta estrategia sigue el ejemplo de Toto Wolff en Mercedes, donde la toma de decisiones se vincula con una inversión económica en el equipo.

Las negociaciones avanzan en un contexto donde Alpine necesita un cambio de rumbo, tras una temporada 2025 decepcionante. El equipo francés terminó último en el campeonato de constructores, lo que impulsó una reestructuración técnica y deportiva. Para 2026, Alpine contará con motores Mercedes en sus próximos A526 y confía en que este cambio mejorará su rendimiento.

La posible llegada de Horner depende de la venta del 24% de las acciones que posee Otro Capital. Este grupo de inversores, que incluye figuras como Anthony Joshua y Ryan Reynolds, analiza desprenderse de su participación, lo que abriría la puerta a Horner y su grupo de inversores.

Si las negociaciones llegaran a buen puerto, Horner asumiría un rol clave en Alpine, donde Franco Colapinto continuará como piloto titular junto a Pierre Gasly. La experiencia de Horner y su relación con Flavio Briatore, asesor del equipo, podrían ser determinantes para el futuro de la escudería.