La cifra que deberán pagar Franco Colapinto y los pilotos para correr en la Fórmula 1 en 2026









La FIA pide renovar la súperlicencia y las escuderías deberán desembolsar bastante dinero, si su corredor sumó puntos para poder estar el próximo año.

El costo por correr en la temporada 2026: la superlicencia. @AlpineF1Team

La temporada 2026 de la Fórmula 1 exige a los pilotos el pago de la súperlicencia, un requisito obligatorio que otorga la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Este documento permite competir en la categoría y su costo varía, según los puntos obtenidos en el campeonato anterior.

El sistema de la FIA establece una tarifa fija de 13.881 dólares, a la que se agrega un adicional de 2.803 dólares por cada punto logrado en el año previo. Esta estructura genera diferencias significativas entre los pilotos, según su rendimiento deportivo.

Fórmula 1 Gran Premio de Las Vegas Qué es la súperlicencia de la Fórmula 1 La súperlicencia es un permiso indispensable para competir en la Fórmula 1. Además del pago, los pilotos deben cumplir con requisitos específicos:

Este documento garantiza que los pilotos cumplen con los estándares necesarios para participar en la máxima categoría del automovilismo. Las escuderías suelen hacerse cargo del pago, aunque el monto quede asociado al desempeño individual de cada piloto.

Cuánto deberá pagar Franco Colapinto para correr en 2026 Franco Colapinto abonará solo la tarifa base de 13.881 dólares para la temporada 2026. Este monto resulta menor al que pagó en 2025, cuando acumuló cinco puntos con Williams. Pierre Gasly pagará 75.559 dólares tras sumar 22 puntos.

La diferencia refleja el bajo rendimiento deportivo en 2025, donde no sumó puntos. Sin embargo, su continuidad en Alpine le permite mantenerse en la categoría con un costo reducido. Franco Colapinto Países Bajos 2 F1 La lista completa de pilotos y cuánto deberán abonar por la superlicencia Los montos varían según los puntos acumulados en 2025. Lando Norris y Max Verstappen encabezan la lista con pagos superiores al millón de dólares, mientras que pilotos como Colapinto, Pérez y Bottas abonan solo la tarifa base. La lista de valores para 2026 incluye: Lando Norris: 1.199.760 dólares (campeón 2025).

Max Verstappen: 1.194.153 dólares (subcampeón 2025).

Oscar Piastri: 1.163.315 dólares.

George Russell: 908.196 dólares.

Charles Leclerc: 692.327 dólares.

Lewis Hamilton: 451.227 dólares.

Kimi Antonelli: 434.406 dólares.

Alex Albon: 218.536 dólares.

Carlos Sainz: 193.304 dólares.

Fernando Alonso: 170.877 dólares.

Nico Hülkenberg: 154.057 dólares.

Isack Hadjar: 154.057 dólares.

Oliver Bearman: 134.431 dólares.

Esteban Ocon: 120.414 dólares.

Liam Lawson: 120.414 dólares.

Yuki Tsunoda: 106.397 dólares.

Lance Stroll: 106.397 dólares.

Pierre Gasly: 75.559 dólares (compañero de Colapinto en Alpine).

Gabriel Bortoleto: 67.148 dólares.

Arvid Lindblad: 13.881 dólares.

Sergio Checo Pérez: 13.881 dólares.

Valtteri Bottas: 13.881 dólares.