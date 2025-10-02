El tremendo historial de Gallardo con River en los mano a mano y el balance a favor contra Racing







El entrenador de River tiene en su prontuario un historial exitoso en las serie mano a mano de eliminación. A horas del choque por Copa Argentina contra Racing, repasá cómo le fue contra la "Academia".

El tremendo historial de Gallardo dirigiendo mano a mano con River y el balance a favor contra Racing

A horas de un nuevo mano a mano, Marcelo Gallardo disputó en total 93 series de eliminación directa bajo la dirección técnica de River, con un altísimo grado de éxito.

En los 93 duelos directos, el River de Gallardo ha cosechado un total de 70 victorias y tan sólo 23 derrotas. Es decir, un impresionante 75% de efectividad.

En este registro, se incluyen seis triunfos y siete caídas que se definieron en la tanda de penales. Este balance demuestra la fortaleza y el temple del equipo para imponerse en instancias definitorias. No por nada tiene en el lomo 15 títulos ganados como entrenador de River.

Este impresionante número confirma al "Muñeco" como un estratega clave en momentos decisivos, con un balance altamente positivo en este tipo de instancias, pese a la reciente caída frente al Palmeiras y su mala racha frente a equipos de Brasil.

Las series más importantes de este ciclo exitoso tuvieron como protagonista a Boca, el clásico rival. Gallardo eliminó 5 veces al "Xeneize": semifinales de la Copa Sudamericana 2014, en tres ediciones de la Copa Libertadores (octavos de 2015, la histórica final de Madrid 2018 y las semifinales de 2019) y también en la final de la Supercopa 2018, en Mendoza.

El balance de los mano a mano de Gallardo contra equipos argentinos: Al analizar las series contra equipos nacionales, ya sea a nivel local o internacional, la efectividad del River de Marcelo Gallardo es aún mayor: 48 victorias en 63 series disputadas. Es decir, sólo 15 derrotas. Esto representa el 76% de efectividad. El historial de Gallardo contra Racing: Ante la "Academia", el entrenador de River le ganó 7 de las 14 veces que jugaron (con cuatro empates y tres derrotas), que incluyen un cruce en octavos de la Copa Libertadores y una final de la Supercopa Argentina. Además, registró un alto nivel de goleo, con 28 a favor y 9 en contra (hay históricas goleadas como 6-1, 5-0 y 4-0). Lo curioso es que el último enfrentamiento fue victoria por 1-0 de Racing, con gol de Maxi Salas (hoy delantero de River), en diciembre de 2024.