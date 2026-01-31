Elena Rybakina se impuso ante Aryna Sabalenka y se quedó con el Abierto de Australia

La kazaja se quedó con una final de máxima exigencia ante la número uno del mundo y levantó su segundo trofeo de Grand Slam tras más de dos horas de juego intenso.

La kazaja Elena Rybakina se consagró campeona del Abierto de Australia al derrotar a la número uno del ranking mundial, Aryna Sabalenka , por 6-4, 4-6 y 6-4 en una final vibrante disputada en la Rod Laver Arena y resuelta en 2 horas y 18 minutos .

El partido confirmó la paridad entre dos de las jugadoras más dominantes del circuito actual y se definió por detalles mínimos en los momentos decisivos. Rybakina mostró mayor templanza en los pasajes clave y sostuvo su plan de juego incluso cuando el desarrollo parecía inclinarse del lado de su rival.

El primer set quedó en manos de la kazaja tras un quiebre temprano que supo administrar con eficacia al servicio y golpes planos bien ejecutados desde el fondo de la cancha. Sabalenka intentó imponer su potencia, pero acumuló errores no forzados en instancias sensibles.

La reacción de la bielorrusa llegó en el segundo parcial, donde elevó la agresividad desde la devolución y logró alargar los intercambios. Un quiebre a mitad del set le permitió igualar el marcador y llevar la definición a un tercer capítulo cargado de tensión.

En el set decisivo, Sabalenka arrancó con ventaja y se adelantó 3-0 , apoyada en su primer saque. Sin embargo, Rybakina mantuvo la calma, ajustó la dirección de sus envíos y fue recuperando terreno hasta equilibrar el marcador. Con 5-4 a su favor , cerró el partido con dos primeros servicios consecutivos sin respuesta, sellando la victoria ante el público de Melbourne.

Rybakina conquistó su segundo Grand Slam

A los 26 años, Rybakina reafirma su condición de especialista en superficies rápidas. Campeona de Wimbledon en 2022 y presencia habitual en las instancias finales de los torneos más importantes del calendario, construyó su éxito sobre un servicio potente, economía de movimientos y una notable fortaleza mental.

El duelo con Sabalenka ya se consolida como una de las rivalidades más atractivas del tenis femenino. Ambas se habían enfrentado en la final del Abierto de Australia 2023, con triunfo entonces para la bielorrusa. Esta vez, el desenlace fue inverso y confirmó la alternancia de poder entre dos figuras centrales del circuito.

El título en Melbourne representa el segundo Grand Slam en la carrera de Rybakina y la posiciona nuevamente entre las jugadoras más consistentes del momento. Para Sabalenka, pese a la derrota, la actuación ratifica su regularidad en el primer gran torneo del año y su permanencia en la élite del tenis mundial.