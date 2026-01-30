Claudio Úbeda sorprendió con la formación del equipo y hará debutar a los dos refuerzos de Boca + Seguir en









El entrenador de Boca paró un nuevo equipo de cara al próximo partido, donde sorprendió con la inclusión de los únicos dos refuerzos ante la urgencia por las lesiones en el plantel.

Úbeda sorprendió con la formación pensando en Newell's: debutarán los dos refuerzos de Boca

Claudio Úbeda probó una nueva formación este viernes y todo indica que los Riquelme Ascacibar Romero Boca saltarán a la cancha de inmediato y debutarán el domingo ante Newell's.

Así, tanto Santiago Ascacibar como Ángel Romero no solo serán convocados y jugarían como titulares este fin de semana en la Bombonera.

La gran cantidad de lesionados en el plantel generará el debut de los recién llegados, en especial el caso del paraguayo Romero ya que el resto de los delanteros están en la enfermería.

Riquelme Ascacibar Romero Boca Riquelme junto a los refuerzos de Boca: Ángel Romero y Santiago Ascacibar. La formación de Boca ante Newell's: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos.