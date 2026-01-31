ANSES aumentó el monto de la Asignación por Nacimiento para AUH y SUAF + Seguir en









El organismo previsional confirmó que esta prestación recibirá un incremento en el marco de los ajustes por movilidad.

Aumenta las Asignación de Pago único por nacimiento y por adopción. ambito.com

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) determinó que la Asignación Familiar por Nacimiento y por Adopción, pertenecientes a las Asignaciones de Pago Único (APU) aumentarán un 2,8% en febrero 2026, según lo que establece el Decreto 274/2024 sobre ajustes por movilidad. Este incremento se alinea con la inflación de diciembre reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Estos aumentos tienen como objetivo que este sector de la población no pierda poder adquisitivo frente a la variación de precios que se puede registrar mes a mes. Por eso, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente.

ANSES-HIJOS.webp A quién le corresponde la Asignación por Nacimiento y Adopción Pueden acceder a la Asignación por Nacimiento y Adopción las personas incluidas dentro de los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo Requisitos para cobrar la Asignación por Nacimiento y Adopción Para acceder al beneficio, en los casos de nacimiento el niño o la niña debe encontrarse dentro del rango de 2 meses a 2 años de edad. Si se trata de una adopción, el trámite debe iniciarse dentro de ese mismo período, contado desde la fecha en que se dictó la sentencia.

A su vez, quienes perciban la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo deben haber tenido derecho al cobro de alguna de estas prestaciones durante el mes del nacimiento o de la adopción. En todos los casos, los ingresos personales y del grupo familiar no pueden superar los límites máximos establecidos al momento del nacimiento o de la sentencia de adopción.

Montos de la Asignación por Nacimiento y Adopción en febrero 2026 El nuevo monto de la Asignación por Nacimiento se elevó a $75.246 desde febrero de 2026, mientras que en el caso de la Asignación por Adopción el beneficio asciende a $437.421, según los valores vigentes establecidos por ANSES. La diferencia entre los montos se explica por la naturaleza y el alcance de cada beneficio. En el caso del nacimiento, la asignación funciona como un apoyo económico inicial para afrontar gastos básicos vinculados a la llegada del bebé. En cambio, la asignación por adopción contempla un proceso más complejo y prolongado, que suele implicar mayores costos administrativos, legales y de adaptación del niño o la niña al nuevo hogar. Por ese motivo, ANSES fija un monto significativamente más alto para la adopción, con el objetivo de acompañar de manera más integral a las familias que atraviesan ese proceso.

