SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
31 de enero 2026 - 10:45

ANSES aumentó el monto de la Asignación por Nacimiento para AUH y SUAF

El organismo previsional confirmó que esta prestación recibirá un incremento en el marco de los ajustes por movilidad.

Aumenta las Asignación de Pago único por nacimiento y por adopción.

Aumenta las Asignación de Pago único por nacimiento y por adopción.

ambito.com

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) determinó que la Asignación Familiar por Nacimiento y por Adopción, pertenecientes a las Asignaciones de Pago Único (APU) aumentarán un 2,8% en febrero 2026, según lo que establece el Decreto 274/2024 sobre ajustes por movilidad. Este incremento se alinea con la inflación de diciembre reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Estos aumentos tienen como objetivo que este sector de la población no pierda poder adquisitivo frente a la variación de precios que se puede registrar mes a mes. Por eso, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente.

Informate más
ANSES-HIJOS.webp

A quién le corresponde la Asignación por Nacimiento y Adopción

Pueden acceder a la Asignación por Nacimiento y Adopción las personas incluidas dentro de los siguientes grupos:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

  • Trabajadores por temporada

  • Trabajadores rurales

  • Personas que cobren la Prestación por Desempleo

  • Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

  • Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Requisitos para cobrar la Asignación por Nacimiento y Adopción

Para acceder al beneficio, en los casos de nacimiento el niño o la niña debe encontrarse dentro del rango de 2 meses a 2 años de edad. Si se trata de una adopción, el trámite debe iniciarse dentro de ese mismo período, contado desde la fecha en que se dictó la sentencia.

A su vez, quienes perciban la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo deben haber tenido derecho al cobro de alguna de estas prestaciones durante el mes del nacimiento o de la adopción. En todos los casos, los ingresos personales y del grupo familiar no pueden superar los límites máximos establecidos al momento del nacimiento o de la sentencia de adopción.

Montos de la Asignación por Nacimiento y Adopción en febrero 2026

El nuevo monto de la Asignación por Nacimiento se elevó a $75.246 desde febrero de 2026, mientras que en el caso de la Asignación por Adopción el beneficio asciende a $437.421, según los valores vigentes establecidos por ANSES. La diferencia entre los montos se explica por la naturaleza y el alcance de cada beneficio.

En el caso del nacimiento, la asignación funciona como un apoyo económico inicial para afrontar gastos básicos vinculados a la llegada del bebé. En cambio, la asignación por adopción contempla un proceso más complejo y prolongado, que suele implicar mayores costos administrativos, legales y de adaptación del niño o la niña al nuevo hogar. Por ese motivo, ANSES fija un monto significativamente más alto para la adopción, con el objetivo de acompañar de manera más integral a las familias que atraviesan ese proceso.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias