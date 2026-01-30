Los millones de dólares que genera el Abierto de Australia con su récord histórico de asistencia

El Abierto de Australia volvió a marcar un hito en el tenis mundial y estableció un nuevo récord histórico de asistencia durante su edición 2026.

El Abierto de Australia , que estos días celebra su edición de 2026 en Melbourne, se ha consolidado como el mayor generador económico del deporte del país oceánico.

El torneo, el primer Grand Slam de la temporada, atrae cada año a cientos de miles de aficionados de todo el mundo y ejerce un fuerte efecto multiplicador en sectores clave como el turismo, la hotelería, el comercio minorista y el transporte.

El Abierto de Australia volvió a marcar un hito en el tenis mundial y estableció un nuevo récord histórico de asistencia durante su edición 2026. Con 1.097.036 de espectadores acumulados a lo largo del evento y 879.037 durante el cuadro principal, el torneo reafirmó su condición de uno de los espectáculos deportivos más convocantes del planeta.

Con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como las grandes atracciones, la respuesta del público fue masiva desde el inicio, incluso en jornadas marcadas por temperaturas extremas.

El impacto del Abierto de Australia también se reflejó en el plano económico. Según un análisis de la entidad financiera National Australia Bank (NAB) , la edición anterior generó 565,8 millones de dólares australianos para la economía del estado de Victoria, mientras que las proyecciones para 2026 estiman que el impacto podría superar los 600 millones (alrededor de 345 millones de euros ), consolidándolo como el mayor generador económico del deporte australiano.

El Australian Open 2026 impulsa a su vez el gasto de visitantes en restaurantes, hoteles, desplazamientos y actividades vinculadas al evento.

En la última década, el torneo aportó un total acumulado de 3.460 millones de dólares australianos (aproximadamente 1.972 millones de euros) a la economía del estado de Victoria, lo que refuerza su condición de mayor generador económico del deporte del país.

El Abierto de Australia establecerá un nuevo punto de referencia en 2026 con un pozo de premios récord, lo que representa un aumento significativo respecto al año pasado y el más grande en la historia del torneo.

Es el mayor pozo de premios en la historia del Abierto de Australia: 111,5 millones de la moneda local (unos 75 millones de dólares estadounidenses), frente a los 96,5 millones de dólares de 2025.

Hay un aumento general del 16% en premios. Para los campeones, el crecimiento es de 19% y las rondas clasificatorias aumentan un 16 por ciento, lo que también supone el mayor impulso para los jugadores que se esfuerzan por abrirse paso.

Todos los jugadores individuales y de dobles obtienen un aumento mínimo del 10% por ronda.

Los premios que entrega el Abierto de Australia 2026 por ronda: