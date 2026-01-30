Luto en River: murió el dos veces presidente Alfredo Davicce + Seguir en









Condujo el club entre 1989 y 1997 y obtuvo siete títulos locales y dos internacionales, entre ellos la Copa Libertadores del 96.

Durante sus gestiones, River conquistó títulos locales e internacionales y sentó las bases de un proyecto deportivo que quedó en la memoria del Millonario.

El dos veces presidente de River, Alfredo Davicce, murió este viernes a sus 96 años de edad. La triste noticia conmocionó especialmente a los hinchas Millonarios, que vieron una de las mejores épocas de la historia del club junto a Davicce, que como mandatario, acumuló siete títulos locales y dos internacionales, entre ellos la Copa Libertadores 1996 contra el América de Cali.

Las presidencias de Davicce comprenden los periodos de 1989 a 1997 y vicepresidente de 1997 al 2001. Su fallecimiento se produce en una semana en la que también murieron otros exdirigentes de esa época gloriosa, como Máximo Sabbag y Ricardo Grosso .

La vida de Alfredo Davicce, una leyenda dirigencial de River Alfredo Davicce 2 Alfredo Davicce asume la presidencia de River en 1993 Alfredo Davicce nació un 17 de noviembre de 1929 y se formó como licenciado en Economía y contado público,. Su vida estuvo ligada desde joven a la política interna del club de sus amores, pero fue en 1989 cuando dio el salto definitivo: se presentó como candidato a presidente al frente de la agrupación Cruzada de Unidad Riverplatense y derrotó a Osvaldo Di Carlo, abuelo del actual mandatario, Stefano Di Carlo, quien buscaba la reelección.

Con su llegada, se impulsó un cambio radical en el proyecto deportivo. Davicce priorizó las inferiores , marcando un contraste con la etapa anterior, caracterizada por fuertes desembolsos en refuerzos. Su primera decisión de peso fue entregar el buzo de director técnico a Daniel Passarella, quien acababa de colgar los botines. La jugada resultó un acierto magistral. Bajo el mando del Káiser, River se alzó con tres campeonatos locales y consolidó una base sólida con grandes juveniles, como Gustavo Zapata, Leonardo Astrada, Juan José Borrelli y Walter Silvani.

En 1994, Passarella terminó su vinculo con River para hacerse cargo de la selecciín. Tras un breve y exitoso paso de Américo Gallego, que salió campeón invicto y un interinato menos afortunado de Carlos Babington, Davicce acertó de nuevo y eligió a Ramón Díaz. Tres títulos locales más, la conquista de la Copa Libertadores de 1996 –la segunda en la historia del club– y la Supercopa Sudamericana al año siguiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2017327017121796488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017327017121796488%7Ctwgr%5E03af56c2f4bfccdc43a83ee11554752e4c35c1f9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Friver-plate%2Fmurio-alfredo-davicce-expresidente-de-river-plate-en-una-epoca-llena-de-gloria-y-titulos-nid30012026%2F&partner=&hide_thread=false Lamentamos el fallecimiento de Alfredo Davicce, quien fuera Presidente de River entre 1989 y 1997, período en el que el Club consiguió 9 títulos. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor y tristeza. pic.twitter.com/zKAJpBvxqf — River Plate (@RiverPlate) January 30, 2026 Imposibilitado por los estatutos para una reelección consecutiva, Davicce optó por la vicepresidencia en la fórmula que encabezó David Pintado para los comicios de 1997. Juntos condujeron al club hasta 2001, cerrando un ciclo de doce años en los que River Plate tuvo su etapa más gloriosa, solo comparable con la de Marcelo Gallardo.