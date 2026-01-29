La insólita sanción que sufrió Aryna Sabalenka por gritar demasiado durante la semifinal del Abierto de Australia

Sabalenka avanzó a la final del Australian Open, pero un fallo por “hindrance” en los primeros games del partido abrió una polémica inédita en el Rod Laver Arena.

Aryna Sabalenka fue sancionada por “hindrance” tras un grito durante un punto en la semifinal del Australian Open disputada en el Rod Laver Arena.

Aryna Sabalenka avanzó a la final del Abierto de Australia tras vencer con autoridad a Elina Svitolina , pero protagonizó una escena tan insólita como polémica cuando un grito durante un punto fue considerado obstáculo por la jueza , una sanción poco habitual que sorprendió a jugadoras, público y transmisión.

La número uno del mundo se impuso por 6-2 y 6-3 en apenas 1 hora y 17 minutos en el Rod Laver Arena y selló su pase a una nueva final en Melbourne. Sin embargo, el dominio que luego sería claro pudo haber tomado otro rumbo por una decisión arbitral que se produjo cuando el partido recién comenzaba.

Con el marcador 2-1 a favor de Sabalenka , Svitolina se disponía a iniciar su servicio cuando el peloteo apenas alcanzó tres intercambios por lado. De repente, la jueza Louise Azemar Engzell interrumpió la acción con un anuncio inesperado: “Stop, hindrance”.

La jueza Louise Azemar Engzell detuvo el juego y otorgó el punto a Elina Svitolina al considerar que el grito de Sabalenka constituyó una distracción.

Segundos antes, Sabalenka había impactado mal la pelota y, aunque el golpe parecía largo, la trayectoria finalmente mantuvo la pelota en juego. En ese momento, la bielorrusa gritó tras ejecutar el tiro, una reacción habitual en su juego. La interrupción desconcertó a ambas tenistas , especialmente a la ucraniana, que no entendía el motivo de la detención.

Sabalenka pidió explicaciones y solicitó la revisión de la decisión. La jueza sueca argumentó que el grito no había sido “normal” , una apreciación que también generó debate desde la transmisión televisiva. “¿Es distinto a los otros ruidos que hace? Porque como siempre hace ruido...” , plantearon desde ESPN. La respuesta arbitral fue directa: ”Para mí eso es un obstáculo, porque no haces el sonido normal".

image El episodio ocurrió generó sorpresa tanto en la cancha como en la transmisión televisiva.

Qué dice el reglamento sobre el “hindrance”

El reglamento del tenis contempla la figura del “hindrance” (obstáculo) y establece que el árbitro “deberá determinar si alguno de los jugadores se ha visto obstaculizado”. Dentro de esa categoría, se aclara que “cualquier distracción causada por un jugador puede considerarse deliberada y dar lugar a la pérdida de un punto (intencionada o no intencionada)”.

En este caso, la interpretación quedó completamente en manos de la jueza, que consideró que el grito excedió lo habitual y afectó el desarrollo del punto. La sanción le otorgó a Svitolina una ventaja inicial de 15-0, aunque el impacto real del fallo fue más simbólico que deportivo.

La reacción de Sabalenka tras una decisión inédita

Finalizado el encuentro, Sabalenka se refirió con franqueza al episodio, que calificó como una situación inédita en su carrera. “Nunca me había pasado algo así, especialmente con mi grito. Fue muy raro. La pelota iba profunda y fue cuestión de timing. Cuando lo pitó, pensé: ‘¿Qué? ¿Qué te pasa?’”, expresó.

Lejos de descomponerse, la número uno explicó que el fallo terminó favoreciéndola desde lo mental. “Me ayudó, jugué más agresiva y benefició mi juego. Creo que fue una decisión equivocada, pero bueno. Fui más agresiva. No estaba contenta con la decisión, y realmente me ayudó a ganar ese juego”, señaló, según replicó el medio Punto de Break.

A pesar de comenzar ese game con ventaja, Svitolina no logró sostener su servicio y sufrió un quiebre que marcó el inicio de su declive en el primer set, que terminó 6-2. En el segundo parcial, la ucraniana logró quebrar una vez el saque de Sabalenka, pero la bielorrusa reaccionó con autoridad y volvió a romper en dos oportunidades para cerrar el encuentro con un 6-3.

El final volvió a dejar una imagen repetida en el circuito desde el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: Svitolina no saludó a Sabalenka en la red. Consultada por ese gesto, la número uno fue categórica. “No me centro en eso. Lo ha estado haciendo durante tanto tiempo que, bueno, no es nada… es su decisión, y la respeto”, afirmó.

sabalenka (1) (1) Pese a la sanción, Sabalenka se recuperó rápidamente y selló su pase a la final con un triunfo por 6-2 y 6-3.

Camino a una nueva final en Melbourne

Con este triunfo, Sabalenka estiró su dominio en el historial ante Svitolina, a quien venció por sexta vez. La ucraniana, actual número 12 del ranking WTA, supo ser tercera del mundo y acumula 19 títulos en su carrera, pero sigue sin poder torcer la tendencia frente a la bielorrusa.

Ahora, Sabalenka disputará la final ante Elena Rybakina, quinta del mundo, en un nuevo capítulo de una rivalidad reciente en Australia. A sus 27 años, la líder del ranking ostenta 22 títulos, incluidos cuatro Grand Slam: dos Australian Open (2023 y 2024) y dos US Open (2024 y 2025), y buscará seguir ampliando una era que, incluso con fallos insólitos, parece no tener freno.