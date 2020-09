Por algo es el arquero argentino más caro: Emiliano Martínez atajó un penal en su debut en Aston Villa

El encuentro se llevó a cabo el estadio Villa Park, en la ciudad de Birmingham, y el único tanto lo marcó el defensor inglés Ezri Konsa Ngoyo, a los 13 minutos de la parte final.

"Debutar así, con el Aston Villa, un club histórico, es algo maravilloso. En Arsenal me quisieron retener hasta último momento y hasta me ofrecieron un nuevo contrato, pero ante la duda de si iba a atajar yo o Bernd Leno (el guardavallas alemán), decidí irme, porque cuando está bien tiene que seguir jugando. Es que la plata no se me sube a la cabeza, porque siempre me gustó esto desde que era amateur", sostuvo en TyC Sports el actual arquero del seleccionado argentino.