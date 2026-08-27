Bomba en River: Leonardo Ponzio será el entrenador interino hasta fin de año + Agregar ámbito en









Tras la confirmación de la salida de Coudet por malos resultados, la dirigencia de River definió rápidamente cuál será su reemplazante para los próximos partidos.

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La eliminación en octavos de la Copa Sudamericana significó el final del ciclo de Eduardo Coudet en River. Tras asumir en marzo pasado, el "Chacho" se va por la puerta de atrás por los malos resultados que cosechó en los apenas 27 partidos que dirigió.

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Esta tarde, la dirigencia realiza una conferencia de prensa para oficializar la salida de Coudet y nombrar rápidamente a su sucesor. El reemplazante en el cargo de entrenador será nada menos que Leonardo Ponzio, de manera interina hasta fin de año. Cabe destacar que es el futbolista con más títulos en la historia del club de Núñez.

Con el equipo afuera de Copa Argentina y competencias internacionales, anteúltimo de su zona en el Torneo Clausura y fuera de los puestos de clasificación a copas en la Tabla Anual, el exmediocampista que fue símbolo del ciclo más ganador de la historia del club asumirá en una situación más que crítica para tener su primera experiencia como DT en Primera División.

Ponzio tendrá como principal ayudante a Marcelo Escudero, DT de la Reserva y el bombero del club en los últimos años (ya tuvo dos interinatos de un partido cada uno).

Recordemos que Leonardo Ponzio se reincorporó al club en 2023, tras su retiro como futbolista, para trabajar en la secretaría de fútbol junto a Enzo Francescoli. Luego, con la vuelta de Marcelo Gallardo en 2024 se alejó de la toma de decisiones y fue relegado a la coordinación de inferiores. Recientemente completó el curso de técnico.