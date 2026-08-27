El sucesor de Coudet en River: quiénes son los tres candidatos principales que evalúa la dirigencia

Marcelo Escudero sería el encargado de conducir al equipo el domingo frente a Banfield, mientras la dirigencia comienza a analizar alternativas ante la inminente salida del “Chacho”.

River comenzó a trabajar en la sucesión de Eduardo Coudet. Quienes aparecen como principales candidatos para ser su sucesor son Ramón Díaz, Hernán Crespo y Santiago Solari aparecen como tres de las alternativas que se manejan alrededor del Monumental.

Mientras la Comisión Directiva presidida por Stefano Di Carlo busca el posible reemplazo de Coudet, todo indica que Marcelo Escudero volverá a hacerse cargo interinamente del plantel profesional.

El nombre que mayor consenso reúne entre los hinchas es indudablemente el de Ramón Díaz , quien incluso fue pedido mediante cánticos durante las protestas posteriores a la eliminación ante Independiente Santa Fe .

El riojano está actualmente sin club y recientemente volvió a manifestar su deseo de regresar alguna vez a River, aunque su candidatura encuentra algunas resistencias dentro de la estructura política de la institución de Núñez.

El principal inconveniente alrededor del “Pelado” está relacionado con los fuertes desencuentros que mantuvo con Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli durante su último ciclo, diferencias sobre las que volvió a hablar públicamente durante los últimos meses. Ramón sostuvo que ambos dirigentes “se equivocaron” en el manejo de su salida en 2014 y recordó que aquella relación terminó provocando una partida inesperada apenas después de haber sido campeón.

A pesar de esas heridas, su apellido vuelve a aparecer inevitablemente cada vez que River necesita entrenador debido a su enorme identificación con el club y a los títulos obtenidos durante sus diferentes etapas. El reclamo espontáneo de los hinchas durante la madrugada posterior a la eliminación volvió a instalar con fuerza una candidatura que deberá superar primero las resistencias internas.

Otro de los nombres que seduce es Hernán Crespo, aunque su situación resulta considerablemente más compleja porque asumió hace poco más de un mes como entrenador del Atlas de México y tiene contrato hasta 2028. Pese a ello, en México ya existe preocupación ante la posibilidad de que una convocatoria formal desde River pueda modificar los planes del exdelantero.

La tercera posibilidad conduce a otro hombre formado en Núñez: Santiago Solari, actualmente integrante de la estructura deportiva del Real Madrid. El “Indio” ya había sido evaluado por River cuando terminó el segundo ciclo de Marcelo Gallardo e incluso hubo contactos posteriores para intentar sumarlo a la organización del fútbol profesional del club.

Solari dirigió al primer equipo del Real Madrid, tuvo una experiencia como entrenador del América de México y posteriormente regresó al conjunto español para desempeñarse en funciones dirigenciales. Su conocimiento de River, su recorrido internacional y su perfil institucional generan interés, aunque abandonar una posición importante dentro de la estructura madridista representa el principal obstáculo para cualquier negociación.

Mientras se desarrollan las conversaciones, Marcelo Escudero aparece nuevamente como la solución de emergencia para el banco de suplentes. El actual entrenador de la Reserva ya cumplió esa función cuando se produjo la salida de Gallardo y estuvo al frente del equipo hasta la llegada de Coudet, por lo que conoce prácticamente a todo el plantel profesional.

Todo indica que el “Pichi” será quien conduzca al equipo este domingo frente a Banfield, por la séptima fecha del Torneo Clausura, mientras la dirigencia define los próximos pasos. No sería inicialmente una apuesta definitiva, sino otro interinato destinado a darle margen a River para cerrar al sucesor de Coudet.