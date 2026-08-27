El presente de River está lejos del ideal tras un flojo 2025 y la reciente eliminación continental. El equipo de Eduardo Coudet cayó eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante Independiente Santa Fe, tras empatar 1-1 en la revancha (0-0 en la ida) y perder 8-7 en los penales. El golpe deportivo se sumó a un fuerte impacto financiero: por no clasificar a la Copa Libertadores 2026 River perdió u$s4,2 millones en premios asegurados en ese torneo, y el paso por la Sudamericana ofrece ingresos muy inferiores a los esperados.
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Sufren las arcas de River: pierde u$s11,5 millones por quedar eliminado de la Sudamericana
Perder en la definición por penales 8-7, tras empatar 1 a 1, en la revancha ante Independiente Santa Fe, en el Estadio Monumental, le imposibilitó embolsar u$s700.000, más u$s800.000 por no jugar las semifinales y el premio máximo al campeón de u$s10 millones.
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El club había presupuestado competir en la Libertadores 2026, pero al quedar fuera debió conformarse con la Sudamericana. Para afrontar la temporada y pelear títulos locales e internacionales, River destinó en fichajes cerca de u$s67.000.000. Esta inversión millonaria apenas se recupera con el rendimiento deportivo actual.
En la Sudamericana 2026, Conmebol estableció un sistema de premios que remunera sobre todo las fases avanzadas: el campeón recibe u$s10.000.000 y el subcampeón u$s2.500.000. Además, los semifinalistas cobran u$s800.000 y los cuartos u$s700.000. De movida, cada equipo percibe u$s300.000 por cada partido de local en fase de grupos, más u$s125.000 por victoria en esa fase. Estos montos reflejan un aumento respecto a 2025, pero siguen siendo modestos al compararlos con la Libertadores (cada partido de local en fase de grupos de Libertadores paga u$s1 millón, y el campeón de la Libertadores 2026 obtendrá u$s25 millones).
Premios de la Copa Sudamericana 2026
- Fase de grupos: u$s300.000 por cada partido de local. River jugó tres partidos de local y ganó cuatro partidos en total, asegurando así u$s900.000 (3 por u$s300.000), más u$s460.000 por méritos deportivos.
- Octavos de final: u$s600.000 por clasificación. River cobró este monto al avanzar a octavos.
- Cuartos de final: u$s700.000 por ingresar a cuartos. River quedó eliminado antes, por lo que no cobró este premio.
- Semifinales: u$s800.000 por cada semifinalista (River tampoco alcanzó esta instancia).
- Finalistas: u$s2.500.000 al subcampeón; u$s10.000.000 al campeón.
Ingresos de River en la Sudamericana 2026
Hasta su eliminación, River sumó u$s1.960.000 en premios por su campaña continental. Esos ingresos provienen de: u$s900.000 por participar en los tres partidos de local de la fase de grupos y u$s460.000 por mérito deportivo, además de u$s600.000 por disputar los octavos de final.
Para poner estos números en perspectiva, Independiente Santa Fe –que eliminó a River– ya acumula unos u$s5.480.000 en premios internacionales en 2026. En concreto, el equipo colombiano se aseguró u$s700.000 adicionales al avanzar a cuartos y, sumando su paso previo por la Libertadores, lleva ese monto total. Esto evidencia la magnitud de los ingresos en juego: por cada ronda avanzada se suman cientos de miles de dólares.
En resumen, la campaña internacional de River quedó restringida a la fase de grupos y octavos de final, con ingresos de apenas u$s2 millones, muy lejos de la inversión realizada. Esta cifra es casi 34 veces menor que los u$s67.000.000 invertidos para reforzar el plantel.
A futuro, alcanzar instancias definitorias o volver a la Libertadores ofrecería montos mucho mayores, pero por ahora la eliminación ante Santa Fe no solo deja un duro golpe deportivo, sino también un costo económico significativo para el club.