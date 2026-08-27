Di Carlo confirmó la renuncia de Eduardo Coudet como DT de River en conferencia y nombró a su sucesor + Agregar ámbito en









En una breve presentación a la prensa, el presidente de River confirmó la salida de Eduardo Coudet como entrenador del "Millonario". Además, dio a conocer quien será el DT interino.

Di Carlo confirmó la renuncia de Coudet como DT de River en conferencia

Tras el fracaso de River en la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado de local ante Independiente Santa Fe en octavos de final, en ciclo de Eduardo Coudet como entrenador del equipo llegó a su fin.

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El "Chacho" se reunió con el presidente Stefano Di Carlo y le presentó la renuncia al cargo, que fue aceptada. Esta tarde, en conferencia de prensa, ambos confirmaron la decisión.

Di Carlo tomó la palabra primero y contó los detalles. "Estamos reunidos junto con el Chacho, Enzo Francescoli, venimos de muchas cuestiones pero la que nos convoca a partir del partido de ayer, Chacho nos ha manifestado su voluntad de dar un paso al costado. Este proceso lo iniciamos con determinación y enorme convicción. Hemos respaldado siempre de manera categórica todo lo hecho en este tiempo que a Chacho le ha tocado ser entrenador del club”.

EDUARDO COUDET NO ES MÁS EL DT DE RIVER



Así lo confirmó Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, en conferencia de prensa.#PuedePasar pic.twitter.com/Rc7UzsVMpW — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 27, 2026 “Con esa convicción lo hemos acompañado en esta decisión que es personal. Creemos que es la manera correcta, institucional y respetuosa y agradecida de hacer esta salida es dando la cara en esta presentación. Creemos que el profesionalismo, la capacidad, la disciplina de trabajo de Chacho y ni hablar la calidad humana, merecía un cierre acá en el club, agradeciendo en nombre del club por este recorrido y esta situación incómoda que te tocó administrar en este tiempo”, aseguró el dirigente.

Por último, el presidente reveló quien será el sucesor de Coudet: “De nuestro lado es comunicar simplemente, para dar a conocer una decisión de común acuerdo para comunicar esta salida. Le voy a dar la palabra al Chacho para que haga su balance y quería agregar que el entrenador interino será Leo Ponzio y contará con la apoyadura de Marcelo Escudero. Gracias de corazón, Chacho”.

El descargo de Eduardo Coudet tras su renuncia en River “En cuanto al balance rápido, no tan puntual de lo deportivo, tuvimos un arranque a nivel deportivo y personal bueno. Poder jugar una final y ser primero de un grupo de clasificación de Copa (Sudamericana). Esta segunda mitad no hemos arrancado bien y hemos dicho desde un principio que había un proceso con la consciencia de que en River es insostenible en cuanto a resultados”, fue el balance del entrenador saliente. “Fui el primero que puso plazos y tenía en claro de que en este club hay que ganar y jugar bien. En cuanto al juego en los últimos partidos empezamos a jugar cada vez más y los jugadores se iban entendiendo cada vez mejor, pero también la necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados. No se nos dio, no quiero echarle la culpa a la desgracia y a la mala suerte. Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa y me parece que fue un punto determinante y lo he dicho desde el primer momento que los plazos son los lógicos que requiere este club. Me encanta la exigencia de este club y su gente”, aseguró al respecto Coudet sobre su experiencia en River.