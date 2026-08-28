Arranca la era Ponzio en River: los próximos partidos y lo que se juega + Agregar ámbito en









El “Millonario” solo tiene por delante en este 2026 el Torneo Clausura, donde se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Tiene que sumar muchos puntos para la Tabla Anual y la clasificación a las copas.

Arranca la era Ponzio en River: los próximos partidos y lo que se juega

Leonardo Ponzio será el encargado de asumir la dirección técnica de River, al menos de manera interina, luego de la salida de Eduardo Coudet tras el muy flojo arranque de semestre del "Millonario".

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Pese a haber gastado más de 60 millones de dólares en el último mercado de pases, River quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina, en los octavos de final de la Copa Sudamericana y además marcha decimocuarto en la Zona B del Torneo Clausura, situación que había hecho insostenible la continuidad del "Chacho" Coudet.

En este contexto, Ponzio llega con el gran objetivo de sacar del fondo a un equipo que había iniciado la segunda mitad del 2026 con la ilusión de pelear por todo y que ahora se encuentra en una más que incómoda situación.

Con solo el Torneo Clausura por delante, Ponzio, quien fue una pieza clave en la mitad de la cancha del River más ganador de la historia, está obligado a hacer que el equipo levante cabeza para poder dar pelea y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores.

El primer partido del River de Ponzio será el domingo, cuando se enfrente con Banfield a partir de las 15 por la séptima fecha del Torneo Clausura, donde el "Millonario" está obligado a empezar a sumar para salir del fondo.

Las siguientes tres presentaciones del club de Núñez serán contra Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético Tucumán y Huracán. Estos encuentros serán claves, ya que después habrá un parón de dos semanas en el fútbol argentino por la fecha FIFA, por lo que, en caso de que las cosas no salgan bien para el interinato de Ponzio, se podría buscar un reemplazo. Ya que no tiene chances de acceder por Copa Argentina o Sudamericana, River está obligado a mejorar y mucho en el Torneo Clausura si quiere clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, debido a que las alternativas son que se consagre campeón o que ingrese por Tabla Anual, donde todavía está muy lejos. Los partidos que le quedan a River en el Torneo Clausura Banfield - River

River - Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán - River

River - Huracán

Sarmiento - River

River - Estudiantes de Río Cuarto

Belgrano de Córdoba - River

River - Racing

Boca - River

Aldosivi - River