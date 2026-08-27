La palabra de Eduardo Coudet luego de su renuncia: "Tenía en claro que había que ganar y jugar bien" + Agregar ámbito en









Luego de la eliminación del Millonario en Copa Sudamericana, el entrenador presentó su renuncia y llamó a conferencia de prensa para expresar su decisión.

Eduardo Coudet dejó de ser el director técnico de River. @RiverPlate

Eduardo Coudet dejó de ser el director técnico de River, después de perder este miércoles por la noche ante Independiente Santa Fe por penales y quedar afuera de la Copa Sudamericana. El jueves por la tarde la dirigencia convocó a una conferencia para comunicar la renuncia del entrenador y dio sus palabras al respecto.

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El “Chacho” afirmó que buscaron quedarse con las victorias y que el segundo semestre no arrancó de la manera esperada: “Tuvimos un arranque bueno a nivel deportivo. Pudimos jugar una final y ser primeros en el grupo de la copa. Ya en la segunda parte no hemos arrancado bien. Siempre dije que esto era un proceso, aunque a veces el proceso es insostenible si no hay resultados. Yo mismo me puse los plazos y tengo en claro que en este club hay que ganar y jugar bien”, sentenció.

Coudet no pudo demostrar el mejor nivel de su equipo durante estos cinco meses en el cargo. Además, se refirió a que el equipo estaba encontrando un rumbo con los refuerzos, pero que los plazos de las derrotas determinaron la situación: “En cuanto al juego en los últimos partidos empezamos a jugar cada vez más y los jugadores se iban entendiendo cada vez mejor, pero también la necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados”, aseguró.

Y agregó: “No se nos dio, no quiero echarle la culpa a la desgracia y a la mala suerte. Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa y me parece que fue un punto determinante y lo he dicho desde el primer momento que los plazos son los lógicos que requiere este club. Me encanta la exigencia de este club y su gente”.

Coudet y Di Carlo en la conferencia de prensa. Por último, Coudet le mandó tranquilidad a los hinchas y fue tajante con que River se va a levantar de este momento: “Soy agradecido a todos, a los trabajadores, a los directivos. Y especialmente con los jugadores. Sin duda hemos armado un gran plantel que en el tiempo va a dar muchas alegrías. El tiempo va a poner las cosas en orden y les va a dar alegrías y títulos”, concluyó.

Durante su paso por el Millonario, el “Chacho” estuvo al frente del equipo en 27 compromisos, con un saldo de 14 victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Sin embargo, el factor determinante que sentenció su salida fue el abrupto bajón en la segunda mitad del año, donde apenas cosechó dos triunfos en sus últimos 13 cotejos. A este panorama se le sumó la caída en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y un gran distanciamiento de un sector importante de la hinchada, disconforme con sus actitudes.