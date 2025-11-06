La preocupante racha de los equipos grandes en el fútbol argentino: nueve torneos seguidos sin salir campeón







Tras la consagración de Independiente Rivadavia, se sumó un nuevo tonrneo nacional donde ninguno de los denominados equipos grandes sale campeón. Es una de las rachas más grandes de la historia.

Independiente Rivadavia se sumó a la lista de campeones del fútbol argentino tras conquistar la Copa Argentina. Además de ser histórico por ser su primer título nacional, acrecentó la racha negativa de los cinco equipos grandes.

Con esta vuelta olímpica de la "Lepra mendocina", Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo vuelven a ver cómo un equipo chico festeja a lo grande, mientras ellos atraviesan una de las rachas más importantes de la historia sin títulos locales.

En total, los "5 Grandes" llevan nueve certámenes sin conquistas. El último que gritó campeón fue River, cuando le ganó la Supercopa Argentina 2023 (disputada en marzo de 2024) a Estudiantes por 2-1. Desde entonces, salieron campeones los siguientes equipos:

Estudiantes de la Copa de la Liga 2024

Central Córdoba de la Copa Argentina 2024

Vélez de la Liga Profesional 2024

Estudiantes del Trofeo de Campeones 2024

Talleres de la Supercopa Internacional 2023

Platense del Apertura 2025

Vélez de la Supercopa Internacional 2024

Vélez de la Supercopa Argentina 2024

Independiente Rivadavia de la Copa Argentina 2025 Boca ganó su última estrella en marzo de 2023, cuando obtuvo la Supercopa Argentina 2022 ante Patronato. Racing festejó frente a Boca en la Supercopa Internacional 2023 que se jugó en enero.

En tanto, San Lorenzo sumó una estrella por última vez en febrero de 2016, cuando goleó a Boca por 4-0 y alzó la Supercopa Argentina 2015.

Mientras que Independiente no festeja desde el ¡Apertura 2002!, es decir 23 años. Aunque en 2010 y 2017 conquistó la Copa Sudamericana y luego, en 2018, la Copa J.League-Sudamericana (anteriormente llamada Suruga Bank).