Entradas para ver a Los Pumas en Argentina: cómo comprar, precios y preventa

La Unión Argentina de Rugby lanzó la preventa de entradas para los partidos de Los Pumas en la primera ventana del año.

La Unión Argentina de Rugby confirmó el inicio de la preventa de entradas para los partidos de Los Pumas en la ventana internacional de julio 2026 , en la que el equipo nacional disputará tres encuentros de alto nivel en el país.

Según informó el organismo, la venta anticipada se realiza de manera exclusiva a través de la plataforma Ticketek, con beneficios especiales en esta primera etapa, como financiación en cuotas para determinados clientes.

El calendario de julio incluye tres partidos correspondientes al nuevo Nations Championship : el debut será el 4 de julio ante Escocia en Córdoba, luego el 11 frente a Gales en San Juan y el cierre el 18 contra Inglaterra en Santiago del Estero . Estos encuentros marcarán el inicio del camino internacional del equipo en un año cargado de competencia.

En cuanto a las entradas, la UAR mantiene el esquema habitual: preventa exclusiva, cupos asignados a clubes y posterior venta general. Además, se espera que los precios sigan la línea de temporadas anteriores, con valores escalonados según ubicación, desde populares hasta plateas premium, aunque aún no fueron confirmados oficialmente.

La demanda por ver a Los Pumas en el país creció de forma sostenida en los últimos años, impulsada por los buenos resultados y la jerarquía de los rivales. Por eso, desde la organización recomiendan adquirir los tickets con anticipación para asegurar lugar en tres partidos que prometen estadios llenos y un gran marco internacional.

Precios de entradas para Los Pumas en julio 2026: valores por sede, partido y etapas de venta

La Unión Argentina de Rugby oficializó el esquema completo de precios para la ventana internacional de julio, con valores diferenciados según la sede, la categoría de ubicación y las tres etapas de venta: Preventa 1 (del 17 de marzo al 5 de abril), Preventa 2 (del 6 al 26 de abril) y venta final (desde el 27 de abril).

Córdoba

El primer partido será el 4 de julio en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Los Pumas enfrentarán a Escocia. Allí, las entradas de Categoría 1 parten desde $20.000 en Preventa 1, suben a $35.000 en Preventa 2 y alcanzan los $45.000 en la venta final. La Categoría 2 tiene valores de $50.000, $65.000 y $80.000 respectivamente, mientras que la Categoría 3 —la más alta— arranca en $100.000, pasa a $120.000 y llega a $150.000 en la última etapa.

San Juan

El segundo compromiso será el 11 de julio en el Estadio San Juan del Bicentenario frente a Gales, con una escala de precios más amplia. La Categoría 1 va de $25.000 a $45.000 según la etapa; la Categoría 2, de $35.000 a $60.000; y la Categoría 3, de $70.000 a $120.000. En tanto, las ubicaciones premium elevan considerablemente los valores: la Categoría 4 oscila entre $150.000 y $250.000, mientras que la Categoría 5 —la más exclusiva— parte de $200.000 y puede alcanzar los $300.000 en la venta final.

Santiago Del Estero

Finalmente, el cierre será el 18 de julio ante Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el partido de mayor demanda. En este caso, la Categoría 1 va de $25.000 a $50.000; la Categoría 2, de $60.000 a $90.000; y la Categoría 3, de $165.000 a $200.000. Por su parte, la Categoría 4 se ubica entre $200.000 y $250.000, mientras que la Categoría 5 alcanza los valores más elevados de toda la ventana, con precios desde $250.000 hasta $350.000.