Enzo Fernández se disculpó con sus compañeros de Francia por los cánticos racistas

El fútbol quedó un poco opacado por los cánticos racistas que se oyeron en el vivo de Enzo Fernández en Instagram. Los franceses pusieron en grito en el cielo y el ex River les pidió perdón a sus compañeros de Chelsea.

El volante del Chelsea escribió sentidas palabras en las que no endosa responsabilidad sino que la asume, por el contenido discriminatorio contra los franceses de la canción que se cantaba. "No hay ninguna excusa", argumenta el futbolista. "Esas palabras no reflejan mis creencias y mi carácter", agregó.