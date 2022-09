Enzo Pérez le respondió a Ladaga sobre la supuesta pelea con Gallardo en el vestuario

"No tengo que aclarar nada porque yo se muy bien cómo me comporto y cómo soy. Las cosas que digo y demuestro siempre las hago para el bien del grupo", arrancó diciendo el volante mendocino.

"Sabemos dónde estamos, que por ahí se dicen palabras de más o de menos. Sinceramente, a mi no me gusta salir a aclarar estas cosas porque le da de comer a gente que no tiene ningún tipo de sentido. Yo respeto a todas las profesionalidades y a todo el mundo", afirmó.

Para cerrar, el referente e ídolo de River no anduvo con vueltas: "Que cada uno que se haga cargo de lo que dice, yo me hago cargo de lo mío y de lo que represento para esta institución".