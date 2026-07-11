Lionel Messi buscará ampliar sus números ante Suiza y acercarse al "récord imposible"

El capitán de la Scaloneta encarará a Suiza con varios registros deportivos. También podría alcanzar a colegas suyos de otras selecciones en materia de goles.

El capitán de la Scaloneta podría romper rachas de otros colegas mientras llega a uno de los récords máximos alcanzados en una Copa Mundial.

El capitán de la Scaloneta Lionel Messi encarará el partido de este sábado contra Suiza a las 22 con varios registros deportivos, pero con la chance de perseguir el récord de 13 tantos en una misma Copa del Mundo. La cifra hasta el momento le pertenece al francés Just Fontaine, que la ostenta desde hace 68 años.

Sin embargo, Messi (que cuenta con 8 goles) está cabeza a cabeza con el francés Kylian Mbappé (8) y el noruego Erling Haaland (7) , por lo que podría ganar escalones previos mientras busca llegar al registro de Fontaine.

Un detalle sobre el capitán de 39 años es que de momento falló dos penales: uno en su disparo afuera ante Austria y otro con el que le atajó Mostafa Shobeir Oufa contra Egipto.

El podio de los goles que más se gritaron en una Copa del Mundo que lidera Fontaine, que marcó 13 tantos en seis partidos del Mundial 1958, también está compuesto por otros cuatro apellidos:

La aparición de Messi ante Suiza será la número 32 en una Copa del Mundo entre Alemania 2006 (3), Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y esta actual edición 2026 en EEUU, México y Canadá (6), aventajando a Cristiano Ronaldo de Portugal (27), Lotthar Matthaus de Alemania con 25, Miroslav Klose de Alemania con 24 y Paolo Maldini de Italia con 23 .

Messi acumula 919 goles a lo largo de toda su carrera profesional. @Argentina

En ese rango de encuentros, Messi sumó 21 gritos si se suman las copas de 2006 (1); 2014 (4); 2018 (1); 2022 (7) y 2026 (8), aunque con la particularidad de que en Sudáfrica 2010 no anotó. En la presente edición, quebró el registro histórico de Miroslav Klose y hoy compite mano a mano con Mbappé (20) por el récord que máximos artilleros en mundiales.

Hasta ahora, las cifras totales de su carrera profesional rejuntan 1.161 partidos con 919 goles y 415 asistencias entre:

Argentina (125 goles y 62 asistencias en 203 partidos);

Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos);

Inter Miami (90 goles y 50 asistencias en 104 partidos);

París Saint Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos);

Con Lionel Messi y Kylian Mbappé a la cabeza, así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026

El Mundial 2026 entró en sus instancia decisivas, ya que este jueves comenzaron a disputarse los partidos correspondientes a los cuartos de final, y hay cuatro jugadores que pican en punta en la pelea por terminar como máximo goleador.

El primero en la lista es el astro argentino Lionel Messi, que con 39 años está teniendo una actuación histórica y ya convirtió ocho goles. La cuenta de Messi comenzó con su triplete a Argelia en su estreno, mientras que contra Austria hizo un doblete y después les hizo un gol a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

El argentino también se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, ya que llegó a las 21 anotaciones y dejó muy atrás al antiguo líder, que era el alemán Miroslav Klose.

Sin embargo, Messi no se puede confiar ya que es seguido muy de cerca por el francés Kylian Mbappé, quien parece estar destinado a quedarse con todos los récords en esta competición. Este jueves, ante Marruecos, el delantero galo erró un penal y convirtió un tanto para la victoria de Les Bleus.