Explotó el vestuario de River: el cruce de Gallardo con Enzo Pérez y el ultimatum de Armani

Según Ladaga, Gallardo entró muy caliente y le recriminó de mala forma a Lucas Beltrán su flojo rendimiento. Enseguida, Enzo Pérez se paró y lo cruzó al DT en defensa de su compañero. "Falta de respeto no. Cuidado", le habría dicho el mendocino al "Muñeco".

image.png Pablo Ladaga

Pero eso no fue todo. Pasado ese mal momento, del cual Ladaga aclaró que no llegó a los golpes de puño como pasó en Boca, quien entró en escena fue otro referente de peso como Franco Armani. El arquero de la selección argentina se acercó a Enzo Pérez y le dijo: "Yo tampoco lo aguantó más. Después del Mundial me voy".

"Para mi, es ciclo terminado", opinó el periodista tras relatar esta supuesto problema en el vestuario de River. "Fue un cortocircuito fuerte, es una relación tirante", agregó.

Embed

Cabe recordar que no es la primera vez que Ladaga apunta contra River. A principio de este año, el periodista fue muy crítico con la gestión dirigencial de D'Onofrio, asegurando que no pagaba los jugadores que compraba y remarcando la gran cantidad de futbolistas que se fueron libres del club. Tras estas fuertes afirmaciones, Ladaga fue separado de ESPN y no volvió a salir en la pantalla de dicha señal.