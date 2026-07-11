Wimbledon tiene nueva campeona: Linda Noskova derrotó a Karolina Muchova en la final

La tenista checa de 21 años se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3 en la definición disputada en Londres. Se convirtió en la campeona más joven del certamen desde Petra Kvitova en 2011.

Linda Noskova se consagró campeona de Wimbledon después de vencer este sábado a su compatriota Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3 , en una final que se extendió durante dos horas y 27 minutos en la cancha central del All England Lawn Tennis Club.

A sus 21 años, la checa conquistó el primer Grand Slam de su carrera y coronó una actuación histórica en Londres. Además, gracias al título, escalará hasta el séptimo puesto del ranking mundial , la mejor ubicación de su trayectoria profesional.

Noskova, número 12 del mundo, comenzó el encuentro con mayor solidez y logró imponer la potencia de sus golpes desde el fondo de la cancha. La flamante campeona quebró el servicio de Muchova en el cuarto y en el octavo game para quedarse con el primer parcial por 6-2.

La reacción de la número nueve del ranking llegó en el segundo set. Muchova comenzó a encontrar mayor profundidad en sus tiros y dispuso de varias oportunidades para quebrar el saque de su rival, aunque durante buena parte del parcial no pudo aprovecharlas.

Noskova volvió a tomar ventaja y llegó a sacar para campeonato, pero desperdició un match point. Muchova aprovechó la oportunidad, recuperó el quiebre y encadenó cinco games consecutivos para imponerse por 7-5 y llevar la definición al tercer set.

Noskova recuperó el control en el momento decisivo

Pese a las oportunidades desaprovechadas, Noskova comenzó el último parcial sin mostrar señales de frustración. La checa volvió a elevar su nivel, quebró rápidamente el servicio de Muchova y se adelantó por 3-0.

La diferencia obtenida en el inicio resultó determinante. Noskova mantuvo la ventaja, cerró el set por 6-3 y celebró el título más importante de su carrera. “Se siente increíble. Todos los partidos fueron muy luchados, especialmente el de hoy. Es muy difícil ganar el último punto”, expresó durante la ceremonia de premiación.

Linda Noskova is the champion



She defeats Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 to win her first Grand Slam. #Wimbledon pic.twitter.com/NJvtqHbVay — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

La campeona también se refirió a Muchova, con quien mantiene una relación de amistad: “Estoy muy contenta de haber podido disputar esta primera final de Grand Slam junto a vos. Sé que toda la gente de nuestro país está muy orgullosa de nosotras”.

Noskova agradeció a su equipo, a su entrenador y a su familia por acompañarla durante el torneo. También recordó a su madre, quien falleció en 2024, y aseguró entre lágrimas que no habría podido alcanzar el título sin su apoyo.

La consagración en Wimbledon confirmó el gran momento de Noskova sobre césped. Durante esta temporada acumula 12 victorias y una sola derrota en esa superficie. La checa había llegado al torneo londinense después de ganar el WTA 500 de Berlín, donde superó en la final a la estadounidense Jessica Pegula. En ese certamen también se consagró campeona en dobles.

En su camino hacia el título en Wimbledon, dejó atrás a Ella Seidel, Camila Osorio, Sorana Cirstea, Madison Keys, Elise Mertens, Marta Kostyuk y Muchova. Hasta esta edición, su mejor actuación en Londres había sido la cuarta ronda alcanzada en 2025, mientras que su resultado más destacado en un Grand Slam eran los cuartos de final del Abierto de Australia 2024.

Con la victoria, Noskova se convirtió además en la campeona más joven de Wimbledon desde Petra Kvitova en 2011.