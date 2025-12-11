Escándalo en el fútbol español: DT discutió con un periodista y habría agredido a un hombre en silla de ruedas + Seguir en









En la Segunda División del fútbol de España, un entrenador discutió con un periodista y la situación terminó en golpes y drama. Hay denuncias cruzadas.

Un escándalo en la Segunda División del fútbol español sacude al país ibérico. Luego del partido entre Coruxo FC y Real Ávila, se produjo una escena de violencia en la sala de prensa que generó un escándalo en los medios locales por una supuesta agresión física de un entrenador a un periodista que se encontraba en silla de ruedas.

Marc García Puig, técnico del Real Ávila, se enfrentó verbalmente con un periodista y desencadenó una investigación policial por lo ocurrido. Los clubes dieron versiones cruzadas sobre los hechos que terminaron con el responsable de medios del club Coruxo, identificado como José, hospitalizado por una crisis de ansiedad.

Embed - marc garcia se enfrenta a un periodista De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, García Puig discutió con el periodista aparentemente por cuestiones futbolísticas. “Trabajas en prensa, no des información falsa. El táctico no sirve de nada si no te puedes ni mover. Tu puedes tener tu opinión y yo la mía. Pero tú eres periodista y yo entrenador. Esa es la diferencia”, dijo el técnico de 35 años antes de retirarse.

La cámara siguió grabando la silla vacía cuando de repente se escucharon insultos y gritos desgarradores.

Según se informó en el programa Carrusel Deportivo de la cadena SER, el entrenador del Real Ávila le habría propinado una patada a la silla de ruedas de José para apartarla de su camino. El golpe habría sido tan fuerte que esta persona se cayó, sufrió un traumatismo en la rodilla y padeció un ataque de nervios.

El momento de tensión quedó registrado en un audio captado por las cámaras de la Televisión de Galicia (TVG). El Coruxo FC emitió un comunicado oficial en el que condena enérgicamente lo sucedido y expresa su apoyo al trabajador presuntamente agredido. Confirmó que “las autoridades ya están desarrollando la investigación correspondiente”. Por su parte, el Real Ávila CF reaccionó con una versión totalmente opuesta. El club defendió a su entrenador y negó rotundamente los hechos, calificando las acusaciones de “completamente falsas y carentes de fundamento”. En su comunicado, la entidad aseguró que “varios testigos presentes en la zona han confirmado que en ningún momento se produjo la situación descrita”. Además, el club anunció que Marc García Puig presentará una denuncia por injurias en cuanto el equipo regrese a Ávila y afirmó que actuará “con firmeza” para defender el honor del técnico, al que describió como un profesional ejemplar.

