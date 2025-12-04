Estuvo a punto de dejar el fútbol por una grave enfermedad y hoy disfruta su ascenso a Primera División + Seguir en









Uno de los pilares del equipo que jugará en la Liga Profesional de Fútbol con una fuerte historia fuera de las canchas.

El León del Imperio jugará en Primera y uno de sus protagonistas tiene una historia de vida muy particular. CieloSports

No todos tienen la oportunidad de encontrar la revancha de la vida dentro de las canchas. El fútbol tiene esa particularidad que lo convierte en el deporte más apasionante del mundo y permite contar historias que, si bien en un momento suelen ser complicadas, terminan con un desenlace emocionante.

Brian Olivera dejó atrás una dura enfermedad que lo marginó de las canchas y pudo haber reducido su calidad de vida. Tras ganar esa pulseada, ahora tendrá una gran recompensa: jugará en Primera División luego de haber conseguido el ascenso con su club.

Instagram Brian Olivera El arquero ascendió con Estudiantes de Rio Cuarto y jugará la temporada 2026 en la Primera División del fútbol argentino. Instagram Brian Olivera La historia de Brian Olivera: de superar el cáncer a ser figura del ascenso Cuatro años atrás, el guardameta que hoy milita en Estudiantes de Río Cuarto tuvo que ser intervenido quirúrgicamente al ser diagnosticado con un cáncer testicular. Después de la operación, llegaron las sesiones de quimioterapia acompañadas del miedo de saber si podría volver a jugar al fútbol o no.

Hasta ese entonces, había pasado por Instituto, Defensores de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Monagas de Venezuela y vivía su segundo ciclo en Estudiantes de Río Cuarto. Con los mendocinos había perdido la chance de ascender y sufrió ante Quilmes un hecho que lo sacó del partido: un petardo explotó detrás de su arco y debió abandonar el campo de juego por un traumatismo acústico.

Pese a las adversidades que atravesó, Olivera encontró la chance de jugar nuevamente al fútbol pese a lo que le dijeron los médicos. Consiguió el tan ansiado ascenso con Estudiantes de Río Cuarto a Primera División tras vencer a Deportivo Madryn en la final del reducido. Una revancha más que merecida para el guardameta, que peleó dentro de su área y en la vida.

La marca que alcanzó Estudiantes RC con su ascenso a la Primera del fútbol argentino El ascenso del club del cual surgió Pablo Aimar y en el que Brian Olivera jugó un papel fundamental también logró una marca particular. Más allá de que disputará la máxima categoría del país tras 40 años, en Córdoba estarán orgullosos por el histórico registro que consiguió el club. El León del Imperio se sumará a Talleres, Belgrano e Instituto, por lo que, por sexta vez en toda la historia de la AFA, cuatro equipos cordobeses o más jugarán la Primera División. Desde 1985, donde estuvieron estas cuatro escuadras sumadas a Racing de Córdoba, fue la última vez que sucedió. En 1984, fue la vez que más instituciones de la provincia hubo, ya que también se encontraba Unión San Vicente, que descendió al culminar dicha temporada.

