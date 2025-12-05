Cómo será el megaoperativo de seguridad del sorteo del Mundial 2026.

El presidente de EEUU, Donald Trump, será el anfitrión del evento que se realizará en la ciudad de Washington. Se anticipa una jornada donde el deporte quedará atravesado por las tensiones políticas.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de EEUU Canadá y México 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre a las 14 en la ciudad de Washington . El presidente estadounidense, Donald Trump , será el anfitrión de la ceremonia, lo que anticipa una jornada en la que el deporte estará atravesado por las tensiones políticas.

De esta manera, se espera un amplio despliegue de seguridad , similar al que se activa cuando la Casa Blanca recibe a líderes considerados de riesgo permanente, como Zelenski o Netanyahu. El evento tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas , inaugurado en 1971.

Pese a haber sido invitado por la Casa Blanca y tener un lugar reservado junto a Trump, el presidente Javier Milei canceló su participación en el evento, una decisión que generó malestar en la organización. En representación de Argentina asistirán el director técnico de la selección, Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia . Por su parte, Lionel Messi permanece en Miami debido a que disputará la final de la MLS.

El sorteo definirá los partidos de la fase de grupos de la primera Copa del Mundo que tendrá 48 selecciones.

Los líderes de de Canadá y México, Mark Carney y Claudia Sheinbaum, estarán presentes en la ceremonia, pese a las diferencias comerciales debido al aumento de aranceles de los productos que se exportan a EEUU. Tras el sorteo, se espera que los mandatarios se reúnan junto a Trump.

Por otro lado, el evento también servirá para que Trump ratifique su antagonismo bélico e ideológico con Irán. Los delegados iraníes fueron excluidos luego de que el presidente estadounidense les haya negado las visas, decisión que la FIFA intentó revertir sin éxito.

Trump planea que el 2026 sea un año central para su narrativa política: organizará el G20 en Miami, será figura clave del Mundial y prepara una gran conmemoración por la independencia estadounidense, todo en el marco de las elecciones de medio término.