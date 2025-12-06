Quién es Abel Braga, el director técnico repudiado por todo el fútbol por llamar "maricas" a sus jugadores + Seguir en









El entrenador brasileño llegó a Inter de Porto Alegre para salvarlo del descenso y arrancó su ciclo de la peor manera posible.

El entrenador está en el ojo de la tormenta tras su abrupta presentación en el club del cual es ídolo. Wagner Meier/Getty Images

El fútbol brasileño tiene personajes tan particulares como Argentina, con gente que ganó más popularidad por sus tajantes y polémicos dichos antes que por los resultados deportivos. Así como también hay quienes combinan las dos cosas: grandes rendimientos y acidez a la hora de declarar.

Abel Braga llegó a Inter de Porto Alegre en medio de una fuerte crisis deportiva que se llevó puesto a su predecesor, Ramón Díaz. Pero su presentación dejó una situación bastante repudiable, con dichos tan fuertes que resonaron en todo el mundo.

Abel Braga Buda Mendes/Getty Images Braga protagonizó un escándalo en su presentación como DT de Inter de Porto Alegre. Buda Mendes/Getty Images El nuevo DT del Inter de Porto Alegre y sus declaraciones homofóbicas Abel Carlos da Silva Braga, nacido en Río de Janeiro en 1952, es un exjugador y actual entrenador que tiene varios logros. De una extensa carrera en la cual dirigió más de 30 equipos, entre ellos gigantes de su país como Flamengo, Fluminense, Botafogo e Inter de Porto Alegre.

Con este último consiguió la Copa Libertadores 2006 y ese mismo año su escuadra venció al Barcelona de Ronaldinho en la final del Mundial de Clubes. Un currículum que lo dejó como uno de los profesionales más apasionados por el deporte rey.

A sus 73 años regresó a Inter de Porto Alegre para salvarlo de un posible descenso a la Serie B de Brasil. Pero lo que debía ser un retorno a uno de los clubes donde mejor le fue se vio manchado por sus polémicos dichos en su presentación como técnico.

Las disculpas de Braga tras el repudio de todo el fútbol “No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas", disparó Braga, debido a que el elenco gaúcho tiene indumentaria de ese color. "Tuve que relajar al grupo hoy, así que entiéndanlo. Quiero a los chicos fuertes", fue el cierre de la declaración que rápidamente se reprodujo por todo el mundo. Si bien intentó disculparse ante el repudio generalizado, no convenció a los fanáticos con sus palabras: "reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, les ofrezco disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter". Luego enfatizó que “El Internacional necesita paz y mucho trabajo”, aunque los medios y el público no confían en que esté arrepentido.

