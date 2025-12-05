El Tribunal Oral absolvió a todos los imputados en la causa Fútbol para Todos tras anular la acusación fiscal

Entre los absueltos están los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich. Duras críticas del Tribunal Oral a la Fiscalía.

En todos los casos, la absolución se dictó “por no existir acusación fiscal válida en su contra” y sin costas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 absolvió este viernes a todos los exfuncionarios y dirigentes imputados en la causa Fútbol para Todos , al declarar la nulidad del alegato del Ministerio Público Fiscal por considerarlo arbitrario , impreciso y violatorio del principio de congruencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Tribunal, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Ricardo Basilico y José Michilini , sostuvo que la fiscalía “ incumplió su deber legal de formular motivada y específicamente sus conclusiones ”, y que no logró “individualizar un hecho delictivo en relación con las personas acusadas”, lo que dejó sin sustento jurídico el avance del juicio.

A partir de esa nulidad, los jueces señalaron que la acusación fiscal quedó “ausente” , lo que impidió analizar la responsabilidad penal de los imputados.

Las defensas habían sostenido que no existieron pruebas como para acusar y sostener una denuncia que llevó años de tramitación en la justicia. Por ello, el Tribunal dispuso la absolución de todos los procesados: Juan Gabriel Mariotto, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, Luis Segura, Miguel Ángel Silva, Rubén Raposo, Sergio Marchi, Raúl Pagano, Eduardo Amirante, Jorge Galitis, Carlos Dávola, Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone y Natale Rigano .

En todos los casos, la absolución se dictó “por no existir acusación fiscal válida en su contra” y sin costas.

Duro reproche a la fiscalía

En uno de los tramos más contundentes del veredicto, los magistrados afirmaron que la acusación del Ministerio Público ejercida por Miguel Osorio y María Garmendia Orueta, incurrió en: “violación del principio de congruencia”, "valoración arbitraria de la prueba”, y falta total de identificación de los hechos atribuidos a cada imputado.

Fin de las medidas cautelares

El TOF 1 también ordenó el cese de todas las medidas patrimoniales dictadas durante el proceso y dispuso el levantamiento de los embargos preventivos trabados en 2017.

Además, rechazó los pedidos de decomiso formulados por la fiscalía sobre bienes de la Fundación El Futbolista, la AFA, IVECO y particulares, como consecuencia directa de las absoluciones.

El fallo concluye poniendo el expediente a disposición de la defensa de Juan Mariotto para eventuales denuncias. La lectura integral de la sentencia será el 11 de marzo de 2026.

Así, el Tribunal cerró uno de los procesos penales más emblemáticos vinculados al programa Fútbol para Todos, que había comenzado en 2014 y tuvo un extenso recorrido judicial.