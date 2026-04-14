Mike Vrabel, entrenador de New England Patriots de la NFL, y Dianna Russini, reportera, quedaron en el ojo de la tormenta por la filtración de imágenes juntos infraganti.

Escándalo en la NFL: la infidelidad que involucra a un entrenador y una periodista

La liga de fútbol americano estadounidense, la NFL, quedó atónita y convulsionada en las últimas horas por la filtración de una infidelidad que involucra a una figura con una periodista.

En cuestión, Mike Vrabel , entrenador de New England Patriots de la NFL, y Dianna Russini , periodista de trayectoria en The New York Times, fueron fotografiados juntos en un resort por un medio y se desató el escándalo. Cabe destacar que ambos están casados, pero mantenían esta relación en secreto.

El portal Page Six divulgó imágenes en un resort de Sedona, Arizona , donde se observa a la periodista y a Vrabel en traje de baño, tomados de la mano y abrazados en la azotea de un bungalow.

Según el mismo medio, la directiva de The New York Times resolvió apartar a Russini de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación interna, proceso en el que participa también The Athletic.

Tanto Vrabel como Russini, mantienen relaciones desde hace años: el entrenador está casado con Jen Vrabel desde 1999 y la periodista contrajo matrimonio con Kevin Goldschmidt en 2020.

En una declaración recogida por The New York Post, Mike Vrabel defendió la naturaleza de la situación: “Las fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula”.

Por su parte, Dianna Russini explicó que las imágenes fueron tomadas fuera de contexto y no reflejan el contexto grupal del encuentro. “Las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con fuentes lejos de los estadios y otros lugares”, afirmó Russini a The Athletic.

Michael Vrabel es una de las figuras más exitosas en la historia reciente del fútbol americano. Actualmente, es el entrenador en jefe de los New England Patriots desde 2025. Como jugador, ganó tres Super Bowl con la franquicia y quedó registrado como el único jugador defensivo en anotar un touchdown en dos Super Bowls consecutivos. Su marca de 12 recepciones convertidas en touchdowns, sumando juegos de temporada regular y playoffs, sigue siendo un dato único en la liga.