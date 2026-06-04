España empató 1-1 ante Irak en su último partido en casa antes del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La Roja se adelantaba en el marcador con un gol de Ferrán Torres, pero Merchas Doski sorprendió con un remate al borde del área para empatar el encuentro.

Merchas Doski sorprendió con un zurdazo desde el borde del área que sorprendió al arquero español Joan García y anotó el gol del empate. @SEFutbol

España jugó su último partido en su casa antes de partir rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Empató por 1-1 ante Irak en el Estadio Riazor de La Coruña este jueves en un amistoso internacional.

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El entrenador Luis De La Fuente utilizó este partido para probar un mix de jugadores que suelen ser titulares en la selección y otros que no. Pedri y Unai Simón, dos piezas claves en su esquema, no jugaron este partido por esa razón. Otro habitual de La Roja que no estuvo fue Lamine Yamal. El delantero del Barcelona se está recuperando de una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

En el comienzo del partido, el esquema 4-2-3-1 que planteó España le funcionó. A los 16 minutos ya se había puesto en ventaja con una asistencia de Dani Olmo que terminó en gol de Ferrán Torres que había recibido la pelota en la mitad de la cancha.

El dominio fue de España tanto de la pelota como del juego, pero cuando llegaban al arco no lograban finalizar la jugada. Irak aprovechó esa falencia española para tener esperanza y convertir en el minuto 29 del primer parcial. Merchas Doski recibió sobre la banda izquierda, desde el borde del área sacó un zurdazo que ningún jugador se esperó y anotó el tanto del empate.

En el segundo tiempo, España cambió a los 11 jugadores de su equipo. Entre uno de esos cambios, Gavi fue capitán por primera vez de su selección durante 14 minutos. En este parcial ninguno de los dos equipos generó situaciones de gol y a los dirigidos por De La Fuente les costó imponer su dinámica de juego.

La Roja tuvo el 63% de dominio de pelota y 14 disparos, cuatro fueron al arco. En cambio, los iraquíes tuvieron apenas dos remates y en uno de ellos convirtieron el gol. Esto dejó expuesto un problema de España: la eficacia en el arco. españa-irak España debutará en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde e Irak lo hará frente a Noruega. @SEFutbol Cuándo juega España por el Mundial 2026 Previo a la Copa del Mundo, España enfrentará a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el lunes 8 de junio en su última prueba amistosa antes del torneo. Una semana después, el 15 debutará contra Cabo Verde en Atlanta. El 21 jugará contra Arabia Saudita en la misma ciudad y cerrará su participación en el Grupo H frente a Uruguay el 26 en Guadalajara. Los partido de Irak en la Copa del Mundo Los de Medio Oriente disputarán un amistoso más ante Venezuela el 9 de junio. Su debut mundialista será el 16 frente a Noruega en Massachusetts. Luego se enfrentarán a Francia el 22 en Philadelphia, y se despedirán de su participación en el Grupo I el 26 contra Senegal en Toronto.

España debutará en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde e Irak lo hará frente a Noruega. @SEFutbol