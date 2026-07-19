Con la derrota, Argentina llegó a los cuatro subcampeonatos e igualó a Alemania

La selección de Lionel Scaloni no pudo coronar en el Mundial 2026 y cayó ante España. Así, la Albiceleste quedó en el mismo escalón que los teutones en cantidad de finales perdidas.

La derrota de Argentina ante Alemania en el Mundial 90´, en la retina de los argentinos.

Con la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, la Selección argentina llegó a las cuatro finales perdidas en siete jugadas e igualó a Alemania como el combinado nacional con más subcampeonatos del mundo.

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo , Alemania y Argentina construyeron dos de los palmareses más importantes del fútbol internacional . Además de sus títulos, ambas selecciones comparten otro registro: son los dos equipos que más veces llegaron a una final sin poder levantar el trofeo . Alemania disputó ocho definiciones y perdió cuatro, mientras que Argentina alcanzó siete y cayó en cuatro. En total, acumulan ocho subcampeonatos.

La primera derrota alemana llegó en Inglaterra 1966 , en una de las finales más recordadas de la historia. Helmut Haller abrió el marcador para Alemania Federal a los 12 minutos, pero Geoff Hurst igualó rápidamente para el conjunto local. Martin Peters puso el 2-1 para Inglaterra y, cuando el título parecía definido, Wolfgang Weber empató a un minuto del cierre del tiempo reglamentario para llevar el partido al alargue. Allí apareció nuevamente Hurst, autor de dos goles más —uno de ellos el célebre tanto fantasma— para completar su histórico hat-trick y sellar el 4-2 con el que Inglaterra conquistó su único Mundial.

La segunda caída fue en España 1982 . Italia se impuso por 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu con goles de Paolo Rossi, Marco Tardelli y Alessandro Altobelli. Recién sobre el final Paul Breitner descontó para Alemania, que nunca logró comprometer el triunfo de una selección italiana que llegaba en pleno ascenso tras eliminar a Brasil en la segunda fase.

Cuatro años después, en México 1986 , Alemania volvió a quedarse a las puertas del título frente a la Argentina de Diego Maradona. José Luis Brown abrió el marcador de cabeza y Jorge Valdano amplió la ventaja en el segundo tiempo. Cuando parecía sentenciado, Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler igualaron el encuentro en apenas ocho minutos. Sin embargo, una asistencia de Maradona dejó mano a mano a Jorge Burruchaga, que convirtió el 3-2 definitivo y le dio a la Albiceleste su segunda Copa del Mundo.

La cuarta derrota llegó en Corea-Japón 2002, cuando Brasil conquistó el pentacampeonato. Tras un primer tiempo equilibrado, Ronaldo aprovechó un rebote del arquero Oliver Kahn para abrir el marcador y, pocos minutos después, selló el 2-0 con una definición de zurda tras una gran jugada colectiva. El delantero brasileño cerró así un torneo inolvidable con ocho goles y dejó nuevamente a Alemania con el subcampeonato.

Las cuatro finales perdidas por Argentina

Argentina, en tanto, disputó siete finales mundialistas y levantó la Copa en tres oportunidades (1978, 1986 y 2022). Con la derrota de este domingo ante España, llegó a cuatro subcampeonatos.

La primera fue en el Mundial de Uruguay 1930, la primera final de la historia de la Copa del Mundo. Pablo Dorado adelantó a los locales, pero Carlos Peucelle y Guillermo Stábile dieron vuelta el marcador antes del descanso. En el complemento, Uruguay reaccionó con goles de Pedro Cea, Santos Iriarte y Héctor Castro para imponerse por 4-2 ante un estadio Centenario colmado y quedarse con el primer título mundial.

La siguiente derrota llegó sesenta años más tarde, en Italia 1990, nuevamente frente a Alemania Federal. En una final muy cerrada y con pocas situaciones de gol, el único tanto llegó a cinco minutos del final mediante un penal convertido por Andreas Brehme tras una infracción sobre Rudi Völler. Argentina terminó el encuentro con nueve jugadores por las expulsiones de Pedro Monzón y Gustavo Dezotti.

La tercera caída ocurrió en Brasil 2014. Después de un partido equilibrado, en el que Gonzalo Higuaín y Lionel Messi tuvieron oportunidades claras para abrir el marcador, el encuentro se definió en el tiempo suplementario. A los 113 minutos, André Schürrle envió un centro desde la izquierda, Mario Götze controló con el pecho y definió de volea ante Sergio Romero para establecer el 1-0 que le dio a Alemania su cuarto título mundial.

La cuarta tuvo lugar este domingo ante España en el Mundial de EEUU, México y Canadá. El seleccionado de Lionel Scaloni no pudo contra España, que logró coronarse gracias al gol en el minuto 106 del partido de Ferran Torres.