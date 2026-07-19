Lionel Scaloni se emocionó al hablar sobre su continuidad: "Terminaré el contrato hasta fin de año y veré"

El entrenador de la Selección argentina habló con dolor tras la derrota en el alargue y destacó el esfuerzo del plantel para llegar hasta la final.

Lionel Scaloni habló con la voz quebrada tras la derrota de la Selección argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y eligió centrar su mensaje en el plantel: "Tengo un montón de cosas para decir, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos jugadores ". Más tarde, en conferencia de prensa, se quebró al hablar de su continuidad: "Terminaré el contrato hasta fin de año y veré".

Con la caída ante España —decidida en el alargue con el gol de Ferran Torres , que le dio a la Roja su segunda estrella — todavía fresca, el entrenador remarcó la necesidad de asumir la derrota con la misma templanza que las victorias: "Somos grandes en la victoria y tenemos que serlo en la derrota. El partido lo perdimos y asumimos las cosas".

El DT insistió en ponerle valor al camino recorrido por el plantel hasta llegar a la definición: "Tenemos que darle una validez porque cuesta un montón".

Y agregó una reflexión más personal sobre lo que significa sostener ese nivel de exigencia: "Yo sí que me acuerdo de los segundos. Cuesta un montón llegar hasta acá ". Asimismo, le envó un mensaje a la gente: "Que sepan que lo dimos todo".

Scaloni también destacó la entrega de sus dirigidos en la cancha, más allá del resultado final: "Si dejan todo como lo dejaron hoy es un gran ejemplo para la gente ".

Para cerrar, el entrenador resumió en dos sensaciones el estado de ánimo del plantel tras la definición: "Agradecimiento es la única palabra que tengo. Y tristeza, lógico".

Cómo fue el partido entre Argentina y España

La final se disputó en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey y tuvo una primera parte y un tiempo reglamentario sin goles: ni Argentina ni España lograron quebrar el cero pese a las intenciones de ambos, en un partido tenso y de pocas licencias, que obligó a ir al alargue.

En el suplementario, España tomó el control absoluto de las acciones —terminó el partido con una diferencia abrumadora de 20 remates contra cero de la Albiceleste— y el arquero Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser clave para sostener la resistencia argentina: le tapó un cabezazo a Ferran Torres y otro a Aymeric Laporte, además de un par de intervenciones más ante los intentos de Pedri y Pau Cubarsí.

La resistencia se quebró en el minuto 106: Ferran Torres conectó de cabeza para el 1-0 definitivo y desató la locura española. Sobre el cierre, un nuevo festejo en el banco de España quedó anulado por offside, en una jugada que no modificó el resultado. El triunfo le dio a la Roja su segunda estrella mundial, la primera desde 2010, y le cortó a la Argentina la chance de revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y de sumar su cuarta copa.