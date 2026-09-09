Estudiantes de La Plata recibe a Corinthians por los cuartos de la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









Estudiantes de La Plata recibirá este miércoles a Corinthians de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar un paso clave para meterse entre los cuatro mejores de América.

Estudiantes de La Plata recibe a Corinthians por la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones

Estudiantes llega a esta serie luego de eliminar en los octavos de final a la Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó en condición de local y al que luego goleó cuando jugaron en el país trasandino.

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Previamente, en la fase de grupos, el "Pincha" clasificó de manera agónica al finalizar segundo en su zona, solo por debajo del Flamengo de Brasil.

En lo que respecta al plano local, el equipo de La Plata atraviesa un muy flojo momento, ya que en la octava fecha del Torneo Clausura cayó 1-0 ante Vélez y solo sumó siete puntos, por lo que ocupa el decimotercer lugar en la Zona A.

El Corinthians, por su parte, terminó primero en la Zona E por encima de Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay, mientras que en los octavos de final eliminó al Rosario Central de Ángel Di María en una muy apretada serie en la que se impuso por 1-0 en el global.

A qué hora juegan Estudiantes (LP) vs Corinthians Hora: 21:30.

Por dónde juegan Estudiantes (LP) vs Corinthians TV: Fox Sports y Disney+ Premium Formaciones Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina. Corinthians: Kauê Camargo; Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Mateuzinho; Allan, André Carrillo; Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaio; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz. Estadio: Jorge Luis Hirschi Árbitro: Esteban Ostojich (Uru) VAR: Antonio García (Uru)