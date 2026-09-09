Estudiantes igualó ante Corinthians y dejó abierta la serie de la Copa Libertadores.

El Pincha empató 1-1 ante el Timao en La Plata por la ida de los cuartos de final. Alexis Castro puso en ventaja al conjunto platense, pero Kaio César marcó el empate para los brasileños en el inicio del segundo tiempo. La revancha será en San Pablo.

Estudiantes de La Plata igualó 1-1 ante Corinthians en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 . El Pincha comenzó en ventaja gracias al gol de Alexis Castro , pero el conjunto brasileño reaccionó en el inicio del segundo tiempo y llegó al empate a través de Kaio César .

El equipo de Alexander Medina tuvo un buen comienzo y logró controlar el desarrollo durante buena parte de la primera etapa, aunque Corinthians fue creciendo con el correr de los minutos. En el complemento, el Timao encontró rápidamente la igualdad y obligó a Estudiantes a buscar nuevamente la ventaja, algo que estuvo cerca de conseguir en el tramo final.

La serie quedó completamente abierta y se definirá la próxima semana en Brasil. Estudiantes y Corinthians volverán a enfrentarse el miércoles desde las 21.30 , en San Pablo, en busca de un lugar en las semifinales de la Libertadores.

El Pincha comenzó el partido con mucha intensidad y golpeó rápidamente. A los 3 minutos , un tiro de esquina desde la izquierda encontró a Guido Carrillo , quien ganó de cabeza y obligó a una primera intervención de Hugo Souza. El arquero dio rebote y Alexis Castro apareció para aprovechar la pelota suelta y establecer el 1-0.

Con la ventaja, Estudiantes manejó la pelota y consiguió mantener a Corinthians lejos del arco de Fernando Muslera . A los 19 minutos, el conjunto argentino tuvo una buena oportunidad para ampliar la diferencia luego de una acción de Joaquín Correa , que generó espacios en el centro y dejó a Castro cerca del segundo, pero Souza logró interceptar el pase.

Corinthians comenzó a recuperar terreno después de los primeros 20 minutos y tuvo en Rodrigo Garro a su principal carta ofensiva. El mediocampista ingresó al área y generó peligro con un remate que se fue por encima del travesaño.

Estudiantes volvió a acercarse en el tramo final de la primera etapa. A los 36 minutos, Baltasar Rodríguez recibió fuera del área y sacó un remate que se desvió en un defensor y terminó apenas por encima del travesaño. El Pincha se fue al descanso con una ventaja mínima.

El inicio del complemento cambió rápidamente el escenario. A los 3 minutos, Garro encontró con una gran asistencia a Kaio César, quien apareció libre por derecha, quedó mano a mano con Muslera y definió cruzado para establecer el 1-1.

El empate golpeó al conjunto platense, que durante algunos minutos tuvo dificultades para volver a generar peligro. Corinthians aprovechó la situación y apostó por los contragolpes, mientras Estudiantes intentaba recuperar el control del encuentro.

A los 21 minutos, el Pincha volvió a tener una ocasión clara. Fabricio Pérez desbordó por derecha y envió un centro pasado que terminó nuevamente en los pies de Carrillo. El delantero conectó de cabeza dentro del área chica, pero no pudo darle dirección suficiente para convertir el segundo.

En el tramo final, Estudiantes se adelantó en busca del triunfo y tuvo otra oportunidad importante. Edwin Cetré recibió por izquierda y envió un centro peligroso al área, donde Joaquín Correa apareció para cabecear. Sin embargo, Hugo Souza respondió de gran manera y evitó el segundo del Pincha.

Corinthians resistió los últimos intentos del conjunto local y terminó llevándose un empate de La Plata. Así, Estudiantes y el Timao igualaron 1-1 y deberán definir la clasificación a las semifinales en Brasil.

Las formaciones de Estudiantes y Corinthians

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carrillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.