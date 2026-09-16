De la gloria en el fútbol a sobrevivir de milagro: la historia del atentado de Salvador Cabañas

El paraguayo luchó por su vida tras sufrir un ataque con arma de fuego, que le quitó la posibilidad de llegar a Europa y disputar una Copa del Mundo.

El paraguayo era una fija en su selección y tenía todo dado para llegar a un gigante de Europa.

Salvador Cabañas parecía no tener techo en el fútbol . A sus 29 años, ya había sido dos veces el máximo goleador de la Copa Libertadores , se lucía en el América de México y era una de las grandes figuras de la selección de Paraguay. Incluso se hablaba de una transferencia a un gigante de Europa, pero todo cambió una madrugada de 2010.

El atacante sobrevivió a un disparo en la cabeza y tuvo que dejar atrás la carrera que había construido hasta entonces. Más de 15 años después, comparte su experiencia y mantiene distintos proyectos ligados al deporte en su país.

El 25 de enero de 2010 , Cabañas estaba en Bar Bar, un boliche de Ciudad de México. Cerca de las seis de la mañana fue al baño y detrás suyo entró José Jorge Balderas Garza , alias "El JJ", un hombre relacionado con el narcotráfico. Fue él quien inició la conversación y le recriminó al paraguayo que llevaba varios partidos sin hacer goles.

Cabañas era una de las figuras de Paraguay antes del incidente que casi acaba con su vida.

El comentario terminó en una discusión. Balderas Garza sacó un arma y se la puso en la cabeza; Cabañas creyó que no se atrevería a usarla y lo desafió. "El JJ" disparó a corta distancia y escapó del lugar. El delantero quedó tendido en el baño con una bala alojada en el cerebro.

Lo encontraron poco después y recibió atención de urgencia. El proyectil había quedado en el lóbulo izquierdo y pasó alrededor de diez días en coma . En marzo comenzó la rehabilitación y cuatro meses más tarde pudo regresar a su casa, todavía con la bala en la cabeza.

Su gran nivel en el América de México atrajo el interés del Manchester United, aunque el pase no se pudo dar por el incidente. Instagram de Salvador Cabañas

Paraguay viajó al Mundial de Sudáfrica sin uno de sus principales delanteros y terminó llegando hasta los cuartos de final, donde cayó ante la campeona del torneo, España. También se cayó el pase al Manchester United: dirigentes ingleses ya habían viajado a México y Cabañas contó que su llegada estaba hablada para después del torneo.

El regreso a una cancha tardó más de dos años. En 2012 volvió con 12 de Octubre, de la tercera división paraguaya, y luego pasó por General Caballero y Deportivo Tanabí de Brasil. Siguió jugando hasta 2015, aunque nunca pudo recuperar el nivel profesional que había alcanzado antes del ataque.

El emotivo gesto de Diego Maradona durante los meses de recuperación

En una de las jornadas que pasó internado, un enfermero entró a la habitación de Cabañas para avisarle que tenía una visita. No quiso decirle quién era; apenas le anticipó que se trataba de alguien muy importante y le pidió que no se sorprendiera. Cuando la puerta se abrió, apareció Diego Maradona con varios regalos.

La visita era completamente inesperada. Ni siquiera su familia sabía que Diego iba a presentarse y entre ambos prácticamente no había relación. Cabañas apenas recordaba haberlo visto durante el 1-0 de Paraguay sobre Argentina por las Eliminatorias, partido en el que había asistido a Nelson Haedo Valdez mientras Pelusa dirigía al conjunto albiceleste.

Maradona le aseguró que "no estaba solo" y le dijo que podía recurrir a él o a su gente si necesitaba ayuda. Para el goleador, verlo entrar de sorpresa después de meses entre hospitales y sesiones de rehabilitación fue uno de los momentos que más alegría le dieron en aquel período.

A qué se dedica hoy Salvador Cabañas y cómo es su vida actual

Vive en Paraguay y concentra buena parte de su tiempo en sus negocios. Tiene un complejo deportivo que alquila a distintos clubes, además de terrenos y otras propiedades. También trabaja en televisión y descartó, al menos por ahora, comenzar una carrera como entrenador.

Durante un tiempo circularon versiones que aseguraban que había perdido su dinero y trabajaba en una panadería. Él mismo aclaró que el comercio lo había abierto para sus padres y terminó cerrando porque no prosperó. Sus ingresos, explicó, provenían de otros emprendimientos que había conservado tras alejarse del profesionalismo.

También da charlas para jóvenes en Paraguay, donde comparte su experiencia y habla sobre los años posteriores al atentado. Reparte su tiempo entre esas presentaciones, la televisión y los proyectos que maneja en su país.