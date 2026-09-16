Tiene 16 años, brilló con un doblete y en Arsenal ya lo comparan con Lamine Yamal + Agregar ámbito en









Luego de la victoria por la Copa de la Liga inglesa, Mikel Merino quedó boquiabierto por el rendimiento de una joven promesa del club que tan solo tiene 16 años.

Max Dowman, la promesa inglesa del Arsenal que Mikel Merino comparó con Lamine Yamal. The Guardian

Mikel Merino, campeón del mundo con España en 2026, aseguró que Max Dowman, joven promesa del Arsenal de 16 años y goleador del martes contra el Ipswich Town, lo hace acordar mucho a Lamine Yamal por el “carácter” y “talento” que tiene. Además, el español también pudo aportar un gol en la clasificación a los octavos de final.

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Luego del partido por la Copa de la Liga, en el que ganaron por 4 a 2, Merino opinó sobre Dowman tras el doblete de la futura estrella: “Tiene un talento increíble. Ya lo sabíamos, pero cada vez que sale al campo y juega contra hombres adultos marca la diferencia. Es un gran talento y tenemos que cuidarlo”, aseguró en primera instancia.

Mikel Merino, el español que tiene la oportunidad de compartir vestuario con dos jóvenes promesas. Dowman salió de la cantera de los Gunners y debutó en primera división a los 15 años y 235 días. Un par de meses después se convirtió en noticia por ser el jugador más joven en debutar en la Champions League, a sus 15 años y 308 días, y posteriormente en ser el más precoz en marcar en la Premier League, cuando con apenas 16 años y 73 días liquidó el partido contra el Everton por 2 a 0, acercando a los de Mikel Arteta a cumplir el objetivo de ganar la liga la temporada pasada.

La comparación entre Dowman y Lamine Yamal Respecto a la comparación directa que se hace entre Dowman y Lamine Yamal, Merino dijo: “Tienen ciertas similitudes en cuanto a su carácter. No les importa ser el centro de atención. Crecen ante la máxima presión. Siempre están dispuestos a afrontar cualquier reto y no son nada tímidos, ni siquiera cuando se enfrentan a las figuras más importantes del deporte”, reveló.

¡¡¡ESTE PIBE ES LA JOYA DEL ARSENAL!!! Max Dowman, el juvenil de 16 años de los Gunners, convirtió un verdadero golazo para el 1-0 ante Ipswich Town en la Copa de la Liga inglesa.



Mirá la Copa de la Liga inglesa por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2eaQpsHf1i — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2026 El primer gol de Dowman. En el partido contra el Ipswich Town por la tercera ronda de la Carabao Cup, Dowman se encargó de anotar el primer y tercer gol del encuentro. En primera instancia, a los 7 minutos, recibió la pelota cerca de la mitad de la cancha, regateó a dos defensores y una vez próximo al área chica definió con su pierna derecha para poner la ventaja. Su doblete lo selló en el complemento, a los 47 minutos. Se acomodó en el borde derecho del área chica, tras un pase de Martín Zubimendi, y definió al palo lejano del arquero con su pie izquierdo.

Merino, por su parte, anotó el último gol del Arsenal con un zurdazo fuera del área y continuó elogiando a Dowman pese a ser uno de los protagonistas: “Tenemos que seguir exigiéndole. Necesita seguir aprendiendo, siempre con los ojos y los oídos bien abiertos. Todavía tiene mucho margen de mejora en muchas áreas y él lo sabe. Así que estaremos a su lado para ayudarle a alcanzar su máximo potencial”, advirtió. DOBLETE DEL PIBE SENSACIÓN: Max Dowman definió junto a un palo y anotó el 3-0 de Arsenal contra Ipswich en la Copa de la Liga inglesa.



Mirá la Copa de la Liga inglesa por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/t2sQZJNPZl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2026 El segundo de Dowman y el tercero del partido. Y finalizó: “Lo bueno de jugadores como Lamine y Max es que tienen un talento excepcional, pero a la vez son muy humildes. Siempre están dispuestos a aprender y a escuchar a los veteranos. Eso no tiene precio”, concluyó. La próxima jornada del equipo de Arteta será el sábado a las 11 horas (horario Argentina) contra el Brighton, quienes vienen de eliminar al Manchester United por la Copa de la Liga. En consecuencia con el buen rendimiento del jugador de 16 años, un gran sector de la parcialidad Gunner quiere que vuelva a ser de la partida inicial y que comience a escribir su nombre al lado de los mejores jugadores del mundo.