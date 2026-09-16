Messi va por un nuevo título con el Inter Miami ante Cruz Azul: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









El conjunto estadounidense jugará esta noche contra el mexicano por una estrella en juego. Será el debut de "Kily" González como DT y Messi buscará su título oficial número 48.

Messi va por un nuevo título con el Inter Miami ante Cruz Azul: horario, TV y formaciones

Lionel Messi y su Inter Miami van por un nuevo título esta noche. "Las Garzas" enfrentarán a Cruz Azul por la Campeones Cup, competencia que enfrenta a los últimos ganadores de la MLS Cup y de la Liga MX. El partido tendrá como condimento adicional el debut de Cristian "Kily" González como entrenador del Inter.

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La gran final se disputará en el Nu Stadium de Miami y dará comienzo a las 21.00hs (de Argentina). El encuentro será transmitido en vivo a través del MLS Season Pass de Apple TV.

Cruz Azul llega en una buena racha: viene de consagrarse en el Clausura 2026 y en el Trofeo Campeón de Campeones, que le dio el pase a la Campeones Cup. En el Apertura marcha cuarto, a dos puntos del líder Guadalajara.

Por su parte, Inter Miami ganó dos de sus últimos 11 partidos y fue eliminado de la Leagues Cup. Aún así se mantiene segundo en la Conferencia Este con 45 puntos, a nueve del líder Nashville.

En cuanto a Messi, el astro rosarino llega en gran nivel: desde la final contra España, disputó ocho partidos, en los que aportó siete goles y cinco asistencias.

A qué hora juegan Inter Miami vs Cruz Azul Horario: 21.00 Por dónde ver Inter Miami vs Cruz Azul TV: Apple TV Formaciones: Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray o Facundo Mura, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia o Matías Galarza Fonda; Lionel Messi; Rodrigo Berterame, Luis Suárez. DT: Cristian González. Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustin Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Charly Rodríguez; Carlos Rotondi y Nicolás Ibañez. DT: Joel Huiqui. Estadio: Nu Stadium de Miami