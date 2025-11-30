Ramón Díaz, afuera del Inter tras una dura goleada y apenas dos meses en el cargo + Seguir en









El comunicado oficial incluyó también la desvinculación de Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira y Juan Romanazzi.

Ramón Díaz dejó de ser el técnico del Inter de Brasil Foto: Geety

La etapa de Ramón Díaz en Inter de Porto Alegre duró muy poco. El club gaúcho decidió poner fin al ciclo del entrenador argentino luego del 5-1 sufrido ante Vasco da Gama en Río de Janeiro, un golpe que aceleró una salida que ya se venía evaluando por los resultados.

Quién será el reemplazante de Ramón Díaz Horas después, la institución confirmó a su reemplazante: Abel Braga, uno de los técnicos más emblemáticos de la historia colorada, que asumirá hasta el cierre del Brasileirão.

ramon diaz vasco da gama.jpg Ramón Díaz también tuvo presencia en el Vasco da Gama. Vasco da Gama El rendimiento del equipo bajo la gestión de Díaz nunca despegó: sumó solo tres triunfos en trece partidos y quedó atrapado en la zona baja de la tabla, comprometido con el descenso y sin chances de llegar a la Sudamericana. Inter aparece hoy con 41 puntos, 17º, igualado en unidades con Santos pero con peor diferencia de gol.

Con dos fechas por jugar —San Pablo y Bragantino—, el Colorado intenta recomponer el ánimo tras una temporada turbulenta que tampoco logró revertir el entrenador argentino, quien había firmado hasta 2026. En Brasil, Díaz había logrado mantener la categoría con Vasco da Gama y Corinthians, pero esta vez el desenlace fue distinto.