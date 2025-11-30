Día del hincha de San Lorenzo: por qué se celebra cada 30 de noviembre + Seguir en









El conjunto de Boedo y el noble motivo detrás de uno de los días más importantes para su hinchada.

Los fanáticos del Ciclón salvaron a su club y lo recuerdan todos los años. Marcelo Endelli/Getty Images

Hay días para enmarcar en el fútbol argentino, y no todos vienen de la mano de los protagonistas que se lucen sobre el campo de juego. San Lorenzo celebra el 30 de noviembre el Día del Hincha, pero detrás de esta fecha hay varios motivos que hicieron posible que se rinda este merecido homenaje.

El amor que sienten por el Ciclón fue tal que un movimiento realizado en aquella fecha fue lo suficientemente grande como para dejar en claro que era la jornada ideal para conmemorar el cariño que sienten por la institución.

san-lorenzo- Marcelo Endelli/Getty Images La gente del Ciclón y un gesto que el club decidió homenajear. Marcelo Endelli/Getty Images 30 de noviembre de 2000: una fecha especial para San Lorenzo Ya de por sí, la gente de San Lorenzo es de las parcialidades más pasionales del fútbol argentino. Autores de hitazos que se replican en todas las canchas y un sentido de pertenencia que los hace únicos y especiales, algo que pocas hinchadas pueden lograr.

Ante la inminente privatización del club, el Pedro Bidegain fue testigo de cómo un grupo de fanáticos que protestaba en contra de ese hecho ponía el cuerpo frente a la represión de la policía. El mensaje era claro: “San Lorenzo no se vende”. La resistencia fue tal que la firma del contrato con la empresa ISL fue detenida.

Este hecho terminó de cobrar aún más valor cuando se conoció el destino de la firma radicada en Suiza: a los pocos meses fue declarada en quiebra. Por eso, el Ciclón les dedica a sus hinchas su día, porque de no ser por ellos existía la posibilidad de que el club se extinguiera o debiera refundarse desde lo más bajo. Gracias a ellos, hoy la institución, si bien no vive su mejor presente, les sigue perteneciendo a sus verdaderos dueños: los socios.

Qué pasó con ISL Fundada por un expropietario de Adidas, International Sport and Leisure (ISL) fue una empresa de patrocinio deportivo que estuvo muy vinculada a la FIFA. En 2001, con deudas de 153 millones de libras esterlinas, presentó su quiebra. Eso dejó en claro que la gente de San Lorenzo hacía bien en desconfiar. Pero no terminó allí el asunto. En 2008, la fiscalía del cantón suizo de Zug encontró a seis antiguos ejecutivos de la compañía culpables de una serie de delitos: fraude, desfalco y falsificación de documentos. En 2010, el Comité de Ética de la FIFA empezó a investigar los pagos ilegales realizados por estos, y cuatro años más tarde se confirmó que ISL pagó sobornos a dirigentes de Conmebol entre 1992 y 2000, explicando así su repentina quiebra y la salida del foco público de sus exintegrantes.

