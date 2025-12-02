Uno de los papelones más grandes de la AFA: la historia del 38 a 38

El fútbol argentino tiene historias particulares, y no siempre son por lo que sucede dentro de la cancha o en las tribunas entre los hinchas. Hay hechos que parecen sacados de una ficción, sobre todo si se tiene en cuenta el curioso empate en una votación con un padrón impar.

Un jueves 3 de diciembre de 2017, los 75 electores presentes en esa curiosa jornada debían elegir al sucesor de Julio Humberto Grondona . Hasta ahí, todo normal, pero el resultado final arrojó un empate 38 a 38 entre Marcelo Tinelli y Luis Segura .

Había pasado un año desde la muerte de Don Julio y todo se definía entre quienes en ese entonces eran el vicepresidente de San Lorenzo y el presidente de Argentinos Juniors. Este último también atravesaba un interinato en AFA, por lo que había marcadas diferencias entre los candidatos.

Se sabía que el sillón de la Asociación del Fútbol Argentino traía una lucha de mucho poder tras bambalinas y había una gran división entre las dos posturas. Para colmo, los dos aspirantes a la presidencia se sentían favoritos, por lo que en la previa no había un claro candidato .

Tinelli fue finalmente habilitado después de que se le reconociera un año al frente de una comisión de marketing en San Lorenzo entre 2008 y 2009, ya que no cumplía con el inciso 5 del artículo 50 del reglamento general , que especificaba que cualquiera que quisiera postularse para dirigir la AFA debía tener como mínimo cuatro años de antigüedad en un cargo de una institución.

Llegó la votación en Ezeiza, con el gimnasio de futsal como centro de cómputo y dos cuartos oscuros donde estaban los 75 electores. Las siete personas que hicieron el recuento no podían ocultar su desazón: fue 38 a 38. Había que votar de nuevo, pero no se podía: los presidentes de Excursionistas y Crucero del Norte dejaron el establecimiento. Si bien eran impares y Daniel Angelici pidió votar a mano levantada, no prosperó y esto catapultó la candidatura de Claudio Tapia, quien vive hoy su tercer mandato al frente de la AFA.

La versión del Chiqui Tapia

Chiqui fue el punto de conciliación en la dura batalla por el poder que había en el fútbol argentino. Fue elegido de forma unánime y, si bien su mandato tiene muchos críticos por el torneo local, la Selección Argentina conquistó dos Copas América, una Finalísima y la Copa del Mundo en Qatar 2022. Pese a esto, el mandamás de la AFA dejó en claro que algo raro sucedió durante esa polémica votación.

Haciendo referencia a su disputa contra el Gobierno nacional por la inclusión de las Sociedades Anónimas Deportivas dentro de los clubes, señaló: "Son los mismos actores a los que se les pegaron los votos, tenían mermelada en la mano, esa elección la ganamos 38 a 37".