Ever Banega se disculpó con el árbitro Fernando Rapallini tras agraviarlo: "Mi reacción fue injustificable"

“Ustedes y los del VAR son todos unos chorros", le había dicho al árbitro Ever Banega, volante de Newell's, tras ser expulsado ante Godoy Cruz.

Ever Banega se disculpó públicamente con el árbitro Fernando Rapallini tras acusarlo de "chorro" y ser expulsado. “Mi reacción fue injustificable”, expresó.

Luego de recibir la segunda tarjeta roja en apenas 10 fechas disputadas de la Copa de la Liga Profesional , Ever Banega utilizó su cuenta de Instagram para disculparse por los comentarios ofensivos que le costaron al volante de Newell's la expulsión durante el último partido ante Godoy Cruz (1-1), en Mendoza.

Tras aquel encuentro del último domingo, en el Malvinas Argentinas, el árbitro Fernando Rapallini dejó asentado en su informe lo que escuchó de Ever Banega en el campo de juego: "Son unos chorros ustedes y los del VAR". El volante de Newell's ni se justificó ni negó sus dichos ante la prensa, sino que este miércoles publicó un comunicado en el que le pidió perdón públicamente el juez.

"A través de este mensaje quiero expresar de manera pública las disculpas que le ofrecí de forma privada a Fernando Rapallini y sus colaboradores luego del último partido frente a Godoy Cruz y, además, hacerlas extensivas tanto al arbitraje argentino en general como así también a la Asociación del Fútbol Argentino. Mi comportamiento en cancha estuvo fuera de lugar y no debería volver a ocurrir”, posteó Ever Banega .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/futbolscan/status/1766925599715557522&partner=&hide_thread=false Éver Banega se va EXPULSADO en Newell’s vs Godoy Cruzpic.twitter.com/71C4MY2Fee — FutbolScan (@futbolscan) March 10, 2024

En cuanto a su frase subida de tono, con la que disparó contra Fernando Rapallini y también el resto de los árbitros, Ever Banega intentó no dar lugar a las especulaciones: “Me gustaría aclarar que mi reacción, injustificable, se debió únicamente a un enojo propio del partido y no tuvo ningún tipo de interés o intencionalidad oculta, ni contra Fernando ni contra ningún otro actor o protagonista de nuestro fútbol”.