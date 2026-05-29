Un influencer español buscó la forma más barata de ver a su selección en el Mundial 2026: "Es una locura"

España jugará dos partidos de fase de grupos en Atlanta y uno en Guadalajara. El alto costo de vuelos, alojamiento y entradas complica a los hinchas.

Un influencer español confirmó lo que distintos estudios ya venían marcando: viajar al Mundial 2026 será un lujo para muchos hinchas. Carlos García publicó un video en sus redes sociales en el que analizó vuelos, comparó alojamientos y evaluó distintas alternativas para acompañar a España durante la fase de grupos.

Después de revisar precios y recorridos posibles, su conclusión fue contundente: “Es una locura” . La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , obligará a los fanáticos a combinar vuelos internacionales, traslados internos, hospedajes y entradas en ciudades separadas por grandes distancias.

La plataforma AceOdds había publicado un estudio que detalla cuánto podrían gastar dos personas de cada una de las 48 selecciones clasificadas si acompañaran a su equipo desde la fase de grupos hasta la final. Según ese cálculo, el gasto total rondaría los 55.800 euros . El informe también advirtió sobre el encarecimiento de las entradas: desde el Mundial de Estados Unidos 1994 hasta la próxima edición, los tickets pasaron de valores cercanos a los 18 euros a cifras que pueden superar los 5.900 .

España disputará dos partidos de la fase de grupos en Atlanta , Estados Unidos, y uno en Guadalajara , México. Para ingresar a territorio estadounidense, los españoles deben tramitar y pagar la autorización ESTA , un primer gasto antes incluso de comprar pasajes o entradas.

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“Ya estamos gastando y no hemos sacado ni un vuelo”, explicó García en su video, al repasar los costos iniciales del viaje.

Uno de los primeros problemas que encontró fueron los vuelos directos a Atlanta, que elevan demasiado el presupuesto. Por eso, planteó una alternativa más económica: volar a Miami por menos de 300 euros y después recorrer por tierra las casi nueve horas que separan esa ciudad de Atlanta.

El alojamiento aparece como otro de los puntos más difíciles. García revisó hoteles, Airbnb y hasta autocaravanas, pero aseguró que los precios son muy altos. Incluso contó que algunas reservas fueron canceladas para volver a publicarse luego a valores más caros.

“No he visto nada más barato de 200 euros la noche. Estamos hablando de casi 1.500 euros a la semana”, sostuvo el influencer, al remarcar que permanecer varios días en Estados Unidos durante el torneo puede disparar rápidamente el presupuesto.

Guadalajara también encarece el viaje

La escala en México suma otro problema para los hinchas españoles. Según García, ir a ver el partido que España jugará en Guadalajara implicaría, como mínimo, otros 1.000 euros.

El vuelo más barato que encontró desde Miami rondaba los 280 euros, sin contar el alojamiento ni el regreso a España. Además, señaló que las opciones razonables de hospedaje en la ciudad mexicana se ubicaban entre 300 y 400 euros por noche.

Ese tramo vuelve todavía más compleja la planificación para quienes pretendan seguir los tres partidos de la fase de grupos, ya que obliga a sumar un nuevo país, más traslados y otra estadía en plena demanda mundialista.

La opción más barata para ir al Mundial desde España

Después de sumar vuelos, alojamiento, transporte, entradas y comida, García llegó a una alternativa inesperada: viajar a Estados Unidos, ver el partido y regresar a España al día siguiente.

“Lo más barato, y aunque parezca una locura, es ir y venir”, explicó. Según sus cálculos, hay vuelos de ida y vuelta por 600 o 700 euros, una cifra alta, pero que puede terminar siendo menor que quedarse dos semanas entre ciudades con precios disparados por el Mundial.

“Si te pones a echar cuentas, es más barato que quedarte dos semanas”, resumió el influencer, que cerró con una advertencia para quienes planean viajar: “El que quiera venir, que empiece ya a ahorrar dinero y a echar horas extra, porque esto no hay manera de pagarlo”.

El consejo del influencer para conseguir entradas

Además de los costos, García también compartió una recomendación para quienes intenten conseguir entradas. A partir de su experiencia en la última Eurocopa, donde siguió a España en varios partidos, aseguró que una de sus estrategias fue hablar con otros hinchas, intercambiar contactos y preguntar de manera constante si alguien tenía tickets disponibles.

También recomendó seguir a las peñas oficiales y estar atento a las liberaciones de entradas que pueda realizar la FIFA. Sin embargo, reconoció que la demanda será muy alta y comparó el proceso con la compra de tickets para un gran concierto, donde las localidades pueden agotarse en cuestión de minutos.